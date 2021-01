Fondazione Cusani lancia il progetto “I 50 Sindaci” per Napoli. Domani la presentazione via web

Il progetto “I 50 sindaci” per Napoli è la prima iniziativa della Fondazione Cusani Onlus, creata dai gemelli Dario e Sergio Cusani a Roma 13 anni fa e dal 2018 nel capoluogo campano con la propria sede. Il lavoro è iniziato nel settembre 2020 con la partecipazione di una “Napoli del Fare e del Sapere”, che ha come scopo principale quello di ottimizzare risorse e progetti per migliorare la vivibilità della città. All’iniziativa hanno aderito esperti e menti che hanno creato una sorta di comitato tecnico scientifico, una task force delle eccellenze napoletane, che – attraverso le proprie competenze, esperienze e conoscenze – dia a Napoli un progetto concreto e fattibile.

Questi i nomi che interverrano domani dalla Sala del Sindacato Unitario dei Giornalisti a Napoli, in Vico S.Maria a Cappella Vecchia, con diretta Facebook a partire dalle ore 11 sulla pagina della Fondazione Cusani Onlus: Dario Cusani, presidente Fondazione; Vittorio Acocella, vicepresidente Fondazione Cusani; Massimiliano Cerrito, coordinatore del progetto; Giuno d’Ecclesiis, sociologo dell’Innovazione e di Economia Digitale; Franco Malvano, esperto sicurezza; Antonio Prigiobbo, NaStart; Andrea Ballabio, Tigem; Vasant Shenoi, presidente di Glocal Cities.

Il gruppo di lavoro si è avvalso di competenze e di idee degli esperti come Mario Rusciano, professore emerito di Diritto del Lavoro; Giuseppe Fiordiliso, notaio; Davide Barba, avvocato amministrativista; Carlo Ercolino, esperto d’internazionalizzazione; Carmine Arnone, operatore culturale.

L’appuntamento è quindi per domani alle 11, la conferenza si svolge su piattaforma Zoom ma sarà visibile su Facebook alla pagina della Fondazione.