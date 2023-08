Fondazione De Sanctis, capolavori raccontati dagli scrittori: a Roma otto incontri in biblioteca

Dal 31 agosto al 12 ottobre tre biblioteche romane ospitano “Capolavori della letteratura”, un ciclo di otto incontri letterari a cura della Fondazione De Sanctis. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con Siae. La rassegna si articola in otto appuntamenti ad ingresso libero e gratuito dedicati alla cittadinanza e due appuntamenti riservati alle scuole, non facenti parte del programma Estate Romana. In ciascun incontro un ospite speciale introdurrà un maestro della letteratura mondiale attraverso uno dei suoi capolavori. La lezione racconterà la vita, le speranze, le paure dello scrittore scelto in connessione con l’opera presentata: il ritratto di un’esistenza singolare e dell’Esistenza umana. Gli ospiti coinvolti sono Francesco Piccolo; Veronica Raimo; Giulia Caminito; Giancarlo De Cataldo; Corrado Augias; Nadia Terranova; Antonella Lattanzi; Dacia Maraini. Ciascuno animerà uno degli appuntamenti con uno scrittore e un’opera da lui stesso scelta: Italo Svevo, Albert Camus, le grandi autrici trascurate dai programmi scolastici, Alessandro Manzoni, Elio Vittorini, Carlo Pisacane, Beppe Fenoglio e Goliarda Sapienza. Gli incontri si terranno in tre diverse biblioteche comunali di Roma (Teatro Biblioteca Quarticciolo, Biblioteca Goffredo Mameli, Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj).

Il ruolo delle biblioteche

Cuore e luogo della rassegna sono le biblioteche pubbliche, luoghi cruciali per riscoprire il valore del libro, della lettura, della cultura. Gli incontri propongono il libro e la letteratura come elementi fondamentali nella costruzione delle singole personalità, ma anche delle comunità. Con un’attenzione particolare agli studenti adolescenti, dal momento che proprio in questa fase della vita avviene una rottura con l’esperienza della lettura. Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione De Sanctis spiega così la scelta delle tre biblioteche: “La scelta della biblioteca del Quarticciolo nasce dall’esigenza di sostenere la vita culturale di un quartiere periferico di Roma, una borgata storica della capitale in cui si registra, per diverse famiglie, una difficile situazione alloggiativa, che non ne favorisce il senso di appartenenza alla città e il legame con le istituzioni. Un quartiere, però, dove esiste anche una mobilitazione dei cittadini per migliorare le proprie condizioni di vita. E un teatro-biblioteca che è un punto di riferimento per la comunità locale, per gli adulti e per i giovani. La scelta delle altre due biblioteche è motivata dalla volontà di essere presenti in territori differenti, all’insegna della trasversalità. L’iniziativa lega simbolicamente un quartiere borghese come Monteverde, un quartiere come il Pigneto, che ha conosciuto un accelerato processo di gentrification – e in cui coesistono fasce più popolari, un alto numero di migranti, giovani artisti e studenti – e un quartiere popolare, il Quarticciolo, con una presenza significativa di edilizia pubblica e condizioni di vita più disagiate. Tutti questi territori costituiscono – insieme – la città. Non devono essere mondi separati e non comunicanti”.

Una rassegna sostenibile e inclusiva

“Capolavori della letteratura” è una rassegna progettata per rispettare e promuovere un comportamento sostenibile con allestimenti a basso impatto ambientale, ridotto uso di carta e solo riciclata, luoghi ben collegati con le linee dei mezzi pubblici per invogliarne l’utilizzo e ridurre l’impatto ambientale. Le tre biblioteche sono tutte accessibili anche alle persone con disabilità.

I percorsi sostenibili

Biblioteca Goffredo Mameli – Via del Pigneto 22

Bus: 105,150F, 19L, 541, 545, 81; Treno: FC1, FL2; Metro: B, C

Bus: 115, 870, 982; Treno: FC3, FL3, FL5; Metro: B

Bus: 150F, 213, 450, 508; Treno: FC1; Metro: B, C; Tram: 14

Gli appuntamenti