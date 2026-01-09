Fondazione E-novation, Lucidi: Così Anchorage ridisegna il collezionismo globale

Il 2026 dell’arte parte con un messaggio chiaro: meno opacità, più regole, più controllo. A dirlo è Massimo Lucidi, giornalista internazionale e presidente della Fondazione E-novation, che guarda con convinzione al nuovo fondo di investimento nell’arte promosso da Anchorage Group.

“Il fondo di investimento nell’arte targato Anchorage Group è destinato al successo perché restituisce centralità e protagonismo alla figura del collezionista istituzionale o privato e rende trasparente il mercato, altrimenti vittima di incertezza e sovraccosti”, afferma Lucidi, forte di un osservatorio privilegiato maturato tra Italia e Stati Uniti e di una lunga esperienza accanto ai protagonisti di Miami Art Basel e del sistema finanziario globale che ruota attorno alla più importante fiera internazionale del collezionismo.

Secondo Lucidi, la cosiddetta “lunga filiera dei professionisti della meraviglia”, come definisce il mondo dell’arte, si apre a una svolta strutturale che il mercato è chiamato a comprendere. E il nome di questa svolta è Anchorage Investment Fund.

Un gruppo globale tra consulenza e strategia

Fondata nel 2000 e con sede a Londra, Anchorage Group opera da oltre vent’anni nella consulenza geopolitica e di strategia aziendale, offrendo supporto a società blue chip, istituzioni, family office e individui ad alto patrimonio netto. Le attività spaziano dagli investimenti alla ristrutturazione aziendale, dalla gestione patrimoniale e immobiliare alla tutela degli asset e alla comunicazione strategica.

Negli ultimi anni, tuttavia, i clienti di Anchorage hanno iniziato a chiedere qualcosa che né banche né gallerie sono in grado di garantire: chiarezza, fiducia e controllo nel mercato dell’arte. Un settore che continua a soffrire di scarsa trasparenza sui prezzi, pratiche poco leggibili, costi elevati e risultati incerti. Nelle aste, i venditori affrontano commissioni onerose, mentre gli acquirenti subiscono premi che gonfiano artificialmente i valori. A tutto questo si aggiungono rischi reputazionali legati al riciclaggio di denaro, che possono coinvolgere anche operatori legittimi.

“Il mercato dell’arte non è solo creativo: è commerciale, politico, emotivo e finanziario. Eppure resta uno dei settori meno trasparenti a livello globale”, sottolinea Lucidi.

Anchorage Art e la tutela delle collezioni

Per rispondere a queste criticità, nel 2024 nasce Anchorage Art, con l’obiettivo di tutelare gli investimenti artistici dei collezionisti. La società offre rappresentanza riservata per acquirenti e venditori, accesso a una rete globale di opere selezionate, consultazione digitale sicura di un database proprietario, attività di due diligence preventiva, mandati di esclusività nei principali mercati internazionali e piena conformità alle normative antiriciclaggio.

Anchorage collabora inoltre con storici dell’arte, esperti, curatori e restauratori di rilievo e, insieme a un partner svizzero, opera come depositaria di oltre 250 opere d’arte antiche conservate in un porto franco in Svizzera.

Il fondo in Liechtenstein: l’arte come asset class

All’inizio del 2026, Anchorage compie il passo decisivo lanciando il proprio Fondo di investimento per l’arte (Aifm) in Liechtenstein. Si tratta di un veicolo di investimento alternativo in cui l’arte assume il ruolo di vera e propria asset class, supervisionato da esperti indipendenti e conforme alle disposizioni della Fma, l’autorità di regolamentazione finanziaria del Paese.

Il fondo seleziona opere d’arte accuratamente catalogate, offrendo agli investitori benefici sia culturali sia finanziari, all’interno di una piattaforma regolamentata, sicura e riconosciuta a livello internazionale. Un modello che unisce la flessibilità degli asset alternativi a una solida protezione degli investitori e a un accesso strutturato al mercato.

Elemento innovativo è il sistema dei “comparti”, che consente ai proprietari di opere d’arte di sbloccare liquidità. Per la prima volta, le collezioni possono essere utilizzate come capitale finanziario.

“È evidente che Anchorage sta rimodellando il modo in cui i beni artistici vengono conservati, valutati e finanziati”, conclude Massimo Lucidi, mentre sfoglia un catalogo digitale ad accesso esclusivo. “L’accesso va richiesto, perché l’emozione – anche nell’arte – può e deve partire da un clic”.