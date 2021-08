Fondazione Enel e Università di Berkeley insieme per sostenere ricercatori post-doc

Fondazione Enel e il nuovo Center for Sustainable Materials and Innovation (Csmi) dell’Università della California Berkeley, inaugurato nel gennaio 2020, hanno siglato una partnership pensata per “offrire un approccio inedito che rafforzi il legame tra la ricerca universitaria, le necessità delle aziende e le applicazioni di più vasta scala nella società”. “Siamo entusiasti di questa collaborazione, che costituirà un hub per l’innovazione scientifica e tecnologica in grado di raggiungere alcuni degli obiettivi di sviluppo più urgenti nell’ambito della progettazione dei materiali e dell’economia circolare”, ha dichiarato Alessandra Lanzara, fondatrice e responsabile del Csmi e Professor of Physics alla UC Berkeley e faculty scientist della divisione di Scienza dei materiali della Lawrence Berkeley National Laboratory.

Grazie a un processo strutturato di individuazione, abbinamento e ricerca coordinata, curato da esperti, l’Energy Accelerator Fellowship Program della Fondazione Enel consentirà a un gruppo di Visiting Fellow della Fondazione Enel di usufruire dei laboratori e incubatori all’avanguardia della UC Berkeley presso il Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS) and the Banatao Institute e il Lawrence Berkeley National Laboratory. Il programma comprende anche alcune collaborazioni con i laboratori della Stanford University attraverso il Csmi. I partecipanti ai programmi di ricerca post-dottorato saranno scelti tra i ricercatori che lavorano per il gruppo Enel o che svolgono attivita’ accademica nell’ambito dell’Italian Chapter del World Energy for Universities (We4U), il programma accademico del Gruppo Enel dedicato ai migliori atenei italiani e internazionali. Le prime borse di ricerca saranno riservate ai ricercatori post-dottorato del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino.