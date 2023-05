Fondazione Ezio De Felice: narrare il patrimonio museale, incontro con lo storico dell’arte Alexander Debono

Prosegue il programma di incontri “Narrare il Patrimonio museale” a Palazzo Donn’Anna, promosso dalla Fondazione Ezio De Felice insieme al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Giovedi 11 maggio, alle ore 17 (nel Teatro di Palazzo Donn’Anna) sarà ospite d’eccezione Alexander Debono storico dell’arte e docente all’Università di Malta, in un incontro dal titolo “Phygital Museum tra spazio reale e spazio virtuale”. L’appuntamento sarà aperto dai saluti di Marina Colonna, presidente della Fondazione Ezio De Felice e dall’introduzione di Nadia Barrella, Università Luigi Vanvitelli e Gioconda Cafiero, Università Federico II.

Alexander Debono, docente di Museologia e museum thinker, affronta il tema dell’allestimento come “intervento globale” fatto non solo di spazi ma anche di comunicazione dei materiali che in essi si succedono. Si discuterà di digitale, di nuove tecnologie e di intelligenza artificiale.

“Narrare il patrimonio museale” è la nuova iniziativa della Fondazione Culturale De Felice che nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II. Un ciclo di 7 incontri per attraversare il mondo della Museografia e della Museologia, iniziato nel dicembre scorso e che proseguirà fino a giugno 2023. Docenti, direttori di musei, operatori culturali, progettisti, storici, critici dell’architettura, allestitori si avvicendano nella narrazione del nostro Patrimonio Museale, affrontando diverse tematiche relative a musei, allestimenti, tecniche, storia, tutela, comunicazione, inclusione.

In questi mesi hanno preso parte agli appuntamenti di Narrare il Patrimonio: Fabio Fabbrizzi, Marco Albini, Andrea Canziani e Paola Ascione, Filippo Bricolo, Paolo Giulierini e Andrea Milanese.

Il calendario dei prossimi appuntamenti su www.fondazionedefelice.it. È possibile rivedere le registrazioni degli incontri su You Tube Fondazione De Felice.