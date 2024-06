Fondazione F.M. Napolitano: mercoledì 5 giugno al Circolo Canottieri il duo Sello-Soria

Nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2024 della Fondazione F.M. Napolitano: Mercoledì 5 giugno alle ore 20 nel salone del Circolo Canottieri, due artisti dalla lunga carriera internazionale come la flautista italiana Luisa Sello e il pianista spagnolo Antonio Soria si incontrano per offrire al pubblico un programma musicale in cui qualità e bellezza competono ad altissimo livello, proponendo grandi compositori dal barocco al Novecento, da Bach a Vaughan Williams, passando per Mozart, Ravel e Fauré, nel centenario della morte.

Luisa Sello, definita dal New York Concert Review artista dalla ‘spontanea cantabilità, con tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charm suona in tutto il mondo ed è artista scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana. Nel suo curriculum figurano Riccardo Muti, Teatro alla Scala di Milano, Trevor Pinnock, Alirio Diaz, Wiener Symphoniker, Carnegie Hall, Juilliard School, Suntory Hall, Philippe Entremont, Karl Leister, Bruno Canino, Quartetto Prazak, Quartetto Kodaly, Thailand Symphony Orchestra e i compositori Aldo Clementi, Rainer Bischof, Adriano Guarnieri (prime esecuzioni assolute). Allieva di Raymond Guiot e Alain Marion a Parigi, di Severino Gazzelloni all’Accademia Chigiana di Siena, e di Conrad Klemm a Roma, con studi accademici in Flauto e in Lingue e Letterature Moderne (Laurea e PhD), già professore titolare di flauto al Conservatorio di Milano e di Trieste, è attualmente Professore di Dottorato di ricerca PhD in ‘Flute performance’ alla New Bulgarian University di Sofia, e professore ospite presso le Istituzioni accademiche quali le Università di Vienna, Madrid, Edimburgo, Pechino, Melbourne, Toronto, New York, Kyoto, Bangkok, Buenos Aires. Artista testimonial della Miyazawa Flute, incide per Stradivarius, Dynamic e Millennium di Pechino. E’ Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Antonio Soria, concertista e docente di pianoforte, musica da camera e organo si è segnalato alla critica internazionale per la prima registrazione al mondo (in 16 CD) dell’integrale delle opere per pianoforte di Joaquín Turina; definita da Alicia de Larrocha “un’integrale storica”, quest’opera ha ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti. Svolge un intensa attività concertistica e ha effettuato tournee in più di 20 paesi (Polonia, Italia, Danimarca, Bulgaria, Germania, Macedonia, Montenegro, Messico, USA, Egitto, Norvegia, Kazakistan, Brasile…) con orchestre come Orchestra da Camera del Cremlino di Mosca, Solisti di Sofia, Sinfonia di Stato del Messico, Sinfonia Nazionale del Kazakistan, Sinfonia del Çukurova State, Nordharzer Staedtebuehne Symphony, Bacau Symphony, Orchestre de Chambre de Toulouse ecc. È regolarmente invitato in giuria di prestigiosi concorsi e a tenere masterclass presso università quali Columbia a New York, Wyoming, Skopje (Macedonia) Nur-Sultan (Kazakistan), Forum Musikae (Madrid). È direttore del Congresso Internazionale di Pedagogia e Ricerca Performativa e Creatività Musicale con sede al CSM del Principato delle Asturie ed è autore di centinaia di articoli pubblicati su riviste musicali di fama mondiale.

Concerto in abbonamento. Per i non abbonati biglietti € 10 in prevendita al link

https://www.etes.it/sale/event/101097/grandi%20interpreti?idProdotto=101097

oppure al Circolo Canottieri la sera del concerto a partire dalle ore 19.

Per info e prenotazioni: fondazionenapolitano@gmail.com