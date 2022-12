Fondazione Ferrara Cannavaro, Gala Charity Night alla Mostra: Aiutateci a creare luoghi di aggregazione

Una serata speciale all’insegna dell’intrattenimento e della solidarietà. E’ quella che si svolgerà a Napoli, mercoledì 21 dicembre a partire dalle ore 20, alla Mostra d’Oltremare (padiglione 5). Obiettivo dell’evento promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara: raccogliere fondi “per restituire alla città di Aversa un luogo di aggregazione per i giovani e alla città di Napoli piazze da vivere più decorose e funzionali”. Lo show sarà condotto da Gigi e Ross, presenti Ciro e Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, e moltissimi ospiti dello sport, dello spettacolo e della musica. Tutti uniti per una giusta causa. L’impresa charity nata dalla sinergia di due celebri coppie di fratelli si adopera infatti, per ridare lustro ad alcuni luoghi di Napoli e aiutare chi è in difficoltà attraverso progetti benefici.

Il VI Galà Charity Night che si svolge alla Mostra (partner istituzionale) è l’evento di solidarietà più importante della Fondazione: una serata molto attesa e già sold-out a cui le persone hanno risposto dunque in massa con grande partecipazione e generosità.

Lo scorso anno l’impegno era stato investito nella riabilitazione del Parco Ciaravolo del rione La Loggetta situato nel quartiere Fuorigrotta di Napoli; in questa occasione i fondi raccolti – tramite le donazioni per la cena, l’asta benefica e la lotteria contribuiranno alla realizzazione di due nuovi grandi obiettivi. Il primo è “Crescere insieme: un service nel cuore”: progetto firmato dall’Inner Wheel Club di Aversa – realtà rappresentata da 40 giovani donne motivate a mettere a disposizione degli altri le proprie competenze – che accoglie il sogno di don Domenico Pezzella, giovane parroco, finalizzato a restituire alla cittadina casertana un campo di calciotto in disuso, luogo di aggregazione per tutta la collettività.

Il secondo progetto è quello dell’associazione no profit 100%Naples, presieduta da Ettore Morra, dedicato all’adozione e manutenzione di grandi aree e piazze di Napoli. Decoro urbano e ripristino del verde come infrastrutture strategiche, in accordo con il Comune, per restituire spazi vivibili ai cittadini.

Con i fratelli Ferrara e Cannavaro ci saranno la madrina Maria Mazza, amici e sostenitori della Fondazione, tra cui Gigi e Ross, Veronica Maya, Fabiola Sciabbarrasi, Stefania Orlando, Thayla Orefice, Amaurys Pérez e tantissimi ospiti a sorpresa che animeranno un evento che gli organizzatori promettono “natalizio e spettacolare”.

La serata di gala organizzata dal Direttore della Fondazione, Vincenzo Ferrara, si avvale del supporto strategico di Stefania Avallone al marketing e Mila Gambardella al coordinamento. Produzione di Raffele Iavazzi; direzione artistica di Maddalena Liardo, allestimenti di Dario Varsalona; Ketty Mastrocinque ed i suoi chef al catering.

Preziosa la partecipazione di numerose aziende partenopee: Kiton, Otofarma, Lama Optical, Johnny Lambs, Virgin Active, Quality and Rehab, Toyota Funari, Givova, Igiene Urbana, Stanartis, Gabetti Revolution, Naturissime F.lli Margherita, GSA e Demetra, Metronotte, Energia sociale, Top Mail, G.E.V. di Pisacane.