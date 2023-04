Fondazione Fs, al museo di Pietrarsa accesso gratis per le persone non udenti

Le persone non udenti possono accedere gratuitamente al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L’agevolazione è resa possibile grazie a un nuovo protocollo d’intesa siglato dalla Fondazione FS italiane e la Sezione Provinciale di Napoli dell’Ente Nazionale per la protezione e dell’assistenza dei sordi (ENS). L’accordo prevede che, per visite prenotate direttamente dall’Ens, saranno disponibili accompagnatori esperti del linguaggio dei segni che forniranno alle persone non udenti le informazioni di natura storica, tecnica e aneddotica relative ai materiali in esposizione. Il protocollo contempla, tra l’altro, la possibilità di formare associati dell’Ens opportunamente individuati da utilizzare come semplici interpreti o come veri e propri ciceroni per persone sorde in visita al Museo, si legge in una nota.