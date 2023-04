Fondazione Fs, al via in Campania la stagione dei treni storici

Ai nastri di partenza la stagione 2023 dei treni storici in Campania. L’iniziativa è di Acamir (Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti) in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Saranno, complessivamente, 69 corse le corse messe a disposizione per un totale di 13mila posti a bordo, ai quali si aggiungono 2000 posti bici per incentivare lo sviluppo di un turismo lento e sostenibile anche attraverso la possibilità di traportare gratuitamente sul treno la propria bicicletta utilizzando antichi bagagliai restaurati e attrezzati a tale scopo.

Il calendario del 2023 prevede diversi itinerari:

Pietrarsa Express : il treno storico che congiunge il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

: il treno storico che congiunge il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Reggia Express : da Napoli Centrale direttamente all’ingresso della meravigliosa Reggia di Caserta, antico palazzo reale borbonico del Regno di Napoli

Irpinia Express : il treno storico che percorre la storica linea ferroviaria Avellino – Rocchetta

Archeotreno: congiunge la città di Napoli con le vicine aree archeologiche di Pompei, Paestum e Velia, dichiarate dall’Unesco patrimoni mondiali dell’umanità.

Confermati inoltre gli itinerari da Napoli a Fragneto Monforte, in occasione del Festival internazionale delle Mongolfiere, e da Napoli a Pietrelcina per l’anniversario della morte di San Pio.

“I possessori dei titoli di viaggio sia di andata sia di ritorno del treno storico Reggia Express – si legge in una nota – avranno diritto ad un biglietto scontato per la visita alla Reggia di Caserta (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese). Sarà possibile acquistare il biglietto online su Ticketone. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali della Fondazione FS sui principali social network. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale”.