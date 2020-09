Fondazione Fs, domenica 6 riecco l’Archeotreno e l’Irpinia Express: partenze da Napoli e Benevento

Il grande ritorno dell’Archeotreno Campania e dell’Irpinia Express. Dopo alcuni mesi di interruzione del servizio a causa dell’emergenza sanitaria, anche in Campania ritornano i treni storici allestiti dalla Fondazione Fs Italiane (Gruppo FS Italiane) con due appuntamenti da non perdere per domenica prossima 6 settembre.

UN VIAGGIO NELLA STORIA – Dalla stazione di Napoli, alle ore 9.45 partirà l’Archeotreno Campania, composto da carrozze Centoporte e locomotiva elettrica in livrea d’epoca. I viaggiatori avranno l’opportunità di visitare le aree archeologiche di Pompei (10.33) o Paestum (11.36), entrambe dichiarate dall’UNESCO patrimoni mondiali dell’umanità. In alternativa, sarà possibile proseguire verso Ascea (12.06) e Sapri (12.40). Il treno di ritorno partirà da Sapri 16.30 e fermerà ad Ascea (17.04), Paestum (17.35), Pompei (18.41) con arrivo a Napoli alle 19.35.

NEL CUORE DELL’IRPINIA – Dalla stazione di Benevento, alle ore 9.10 partirà il treno turistico Irpinia Express composto da una coppia di automotrici Aln 668 in livrea storica. Tre le tappe previste: ad Altavilla Irpina, alle 9.27 è in programma una visita guidata nelle Miniere di zolfo, successivamente, al rientro in stazione, è previsto un ricco aperitivo con degustazione di vini locali. Alle 11.55 il treno ripartirà alla volta di Lapio dove è in programma il transfer in bus per la visita del Borgo con escursione al Palazzo Filangieri e brunch. Alle 15.30 il treno turistico riprenderà la sua marcia in direzione Montemarano con arrivo previsto alle ore 16.35: anche in questa località sono in programma degustazioni di vini locali e uno spettacolo folkloristico riservato ai viaggiatori. Il treno di ritorno partirà da Montemarano alle 18, con arrivo ad Avellino per le 20.30 e a Benevento per le 21.05.

INFO E BIGLIETTI – I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. I servizi aggiuntivi proposti nel programma turistico dell’itinerario dell’Irpinia Express vanno acquistati a parte, collegandosi al sito internet www.irpiniaexpress.it.

Maggiori informazioni sul sito fondazionefs.it o consultando le pagine ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.