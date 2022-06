Fondazione Fs e Regione Campania: Dal 26 giugno riecco i treni storici: 51 corse, 12 mila posti. Itinerari e costi

Dopo un lungo stop causato dall’emergenza sanitaria si torna a viaggiare a bordo dei treni storici allestiti dalla Fondazione FS Italiane (Gruppo FS Italiane). Presentato oggi a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, il programma turistico dei treni storici per il 2022 alla presenza di Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Trasporti, Urbanistica e Lavori Pubblici della Regione Campania, Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, e Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS. Presenti alla conferenza stampa Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, Mario Cuoco, Direttore Trasporto Regionale Campania, e Fabio Rapuano, Direttore Territoriale Produzione di RFI.

LE CORSE – Tra natura, storia ed itinerari religiosi sempre più completa l’offerta di collegamenti alla scoperta delle bellezze campane: saranno 51 le corse messe a disposizione dalla Fondazione FS per un totale di 12mila posti a sedere, ai quali si aggiungono 2000 posti bici per favorire chi sceglie la soluzione treno+bici per viaggiare in maniera eco-friendly e sostenere l’ambiente.

GLI ITINERARI – Confermati tutti gli itinerari culturali tanto apprezzati dai viaggiatori negli ultimi anni: si parte il 26 giugno con il Reggia Express, per raggiungere la Reggia di Caserta con un viaggio di circa mezz’ora che ci conduce nello splendore di uno dei monumenti più belli d’Italia; spazio poi al Pietrarsa Express, che ripercorre l’antico tracciato della prima ferrovia italiana da Napoli a Portici verso il Museo di Pietrarsa a bordo delle storiche carrozze “Centoporte”; confermato anche l’Archeotreno che congiunge la città di Napoli con le vicine aree archeologiche di Pompei e Paestum, entrambe dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.

TRA SANNIO E IRPINIA – A grande richiesta torna poi l’Irpinia Express, un percorso lungo 119 chilometri che ripercorre la storica linea Avellino-Rocchetta attraverso splendidi paesaggi naturalistici di tre regioni (Campania, Basilicata e Puglia); per gli amanti del turismo religioso c’è invece il Sannio Express, conosciuto anche come il “Treno di San Pio”, che unisce Napoli, Benevento e Pietrelcina per vivere un’esperienza di turismo lento legata alla riflessione e alla meditazione religiosa.

IL FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE – Novità assoluta, invece, per il treno storico alla scoperta del Festival Internazionale delle Mongolfiere, in programma nel fine settimana 8-9 ottobre: si partirà da Napoli e, passando per Aversa, Caserta, Benevento e Pietrelcina, si arriverà a Fragneto Monforte (Benevento) per la tradizionale esibizione del volo delle mongolfiere, un’iniziativa finalizzata alla valorizzazione del paesaggio e all’attenzione verso le tematiche ambientali.

INFO E BIGLIETTI – I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. Maggiori informazioni sul sito fondazionefs.it o consultando le pagine ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.