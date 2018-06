Fondazione Fs, riaperta la Stazione di Campolattaro

Dopo 5 anni la stazione di Campolattaro, sulla line Benevento – Bosco Redole, ha riaperto i cancelli. Domenica scorsa, in occasione dell’arrivo del Sannio Express, treno storico della Fondazione FS che ha registrato un nuovo sold out, nel piazzale della piccola stazione del beneventano si è svolta una cerimonia alla presenza dei sindaci dei comuni limitrofi che, insieme ai viaggiatori, hanno festeggiato il ripristino della ferrovia fino a Campolattaro e Pontelandolfo. Domenica prossima, 10 giugno, invece, il treno d’epoca in partenza da Salerno alle 9.15, arriverà alle 10.51 a Benevento Arco Traiano dove sara’ accolto dalle autorità locali e dallo staff della Confederazione Nazionale Artigianato di Benevento per una breve cerimonia d’inaugurazione della fermata, inserita stabilmente sull’itinerario. Proseguono, intanto, si legge in una nota della Fondazione Fs, gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana con l’obiettivo di riaprire gia’ dall’ 1 luglio il tratto di linea tra Pontelandolfo e Morcone, e ripristinare l’intera linea entro la fine del 2018. I biglietti per viaggiare sul Sannio Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, su trenitalia.com, e con l’app Trenitalia per dispositivi mobili. Sara’ possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilita’ dei posti a sedere. Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it, conclude la nota.