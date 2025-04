Fondazione Humaniter, torneo di burraco di beneficenza: il ricavato per gli aiuti sanitari in Madagascar

Si svolge domani, sabato 5 aprile, a partire dalle ore 16,45, nella sede di piazza Vanvitelli 15 (4° piano, aula magna) il torneo di Burraco per beneficenza organizzato dalla Fondazione Humaniter, arbitro Italo Russo. Il costo del biglietto è di 15 €. Se si desidera si potrà anche acquistare una colomba con offerta minima di 15 €. Tutto il ricavato andrà devolut alla Ong Change Ets. Per procedere alla donazione e ritirare la colomba, ci si può recare presso la Fondazione Humaniter di Napoli in piazza Vanvitelli 15 (la segreteria è al 3° piano) dalle 17 alle 21.

“Abbiamo deciso di sostenere l’Ong Change – si legge in una nota della Fondazione Humaniter rivolta ai sosteniori – organizzando un torneo di Burraco e promuovendo la loro campagna: quest’anno, invece della solita colomba, scegli la colomba solidale Change e contribuisci attivamente ai loro progetti di sanità e lotta alla malnutrizione”.

Change è un’Ong italiana fondata nel 2005 con una missione: migliorare l’offerta sanitaria in un paese considerato una vera e propria crisi dimenticata, il Madagascar. Oggi, il loro Centro Medico-Chirurgico Saint Paul è divenuto il punto di riferimento per più di 900.000 persone nella regione di Itasy e, oltre ad attività sanitarie, svolgono iniziative di lotta alla malnutrizione, altro grave problema nel paese. Il ricavato di una sola colomba equivale a esami di laboratorio, visite pediatriche o sacchetti di farine terapeutiche, portando un cambiamento concreto nelle vite delle persone in Madagascar”.