Fondazione Italia Usa, rinnovato il bando: ulteriori 100 borse di studio speciali Covid-19

E’ stato rinnovato il bando per le borse di studio speciali Covid-19 a copertura parziale che saranno assegnate dalla Fondazione Italia Usa, oltre alle mille già erogate ogni anno, per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. Sono state bandite ulteriori cento borse di studio. La scadenza per le domande e’ il 31 gennaio 2021. Le borse di studio saranno dirette a giovani laureati meritevoli, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto in questo momento di particolare difficolta’ economica. Saranno valutate anche domande di imprenditori e professionisti che desiderano espandere la propria attivita’ sui mercati internazionali, privilegiando start-up e imprese che hanno come mercato principale gli Usa, nonche’ quadri aziendali referenziati da aziende. Il Master, che ha l’adesione di numerose personalita’ istituzionali ed e’ diretto dalla prof. Stefania Giannini, garantisce l’accesso a un prodotto formativo di respiro internazionale. La Fondazione Italia Usa, per l’impegno dei suoi programmi formativi quali il master, e i valori da questi trasmessi, fa parte ufficialmente del programma Unai – United Nations Academic Impact lanciato dal segretario generale dell’Onu nel 2010.