Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS: un biennio di cultura, iniziative di solidarietà e filantropia

La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS è attiva da 24 mesi, con sede a Sanremo e operativa livello nazionale: si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

In questi mesi di attività la fondazione ha organizzato diversi eventi soprattutto nel Ponente ligure e dal 16 novembre scorso si è presentata a Milano.

Da dicembre 2023 a luglio 2024, attraverso 7 eventi musicali benefici a favore di volta in volta di A.I.S.L.A. (Imperia-Savona), di A.L.Fa. P.P. (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo e di E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) di Sanremo, sono stati raccolti 2.635 euro.

Nel corso dei primi 6 mesi del 2025 ci sono stati altri eventi culturali e filantropici. Nella fattispecie, sul versante della solidarietà, il 12 gennaio ha avuto luogo presso la ex chiesa anglicana di Bordighera l’evento musicale benefico a sostegno di A.I.S.L.A. (Imperia- Savona) dal titolo ‘Musica e solidarietà con la Family Band” col trio De Franceschi (Renzo al fagotto, Simone al flauto e Vittorio al clarinetto) e sono stati raccolti 420 euro; il 12 aprile, invece, ha avuto luogo presso la chiesa luterana di Sanremo l’evento ‘Musica e Pace’ con l’organista Tiziana Zunino e con lettura di brani tratti da discorsi di premi Nobel per la Pace a cura dell’attore Francesco La Sacra. L’evento era a sostegno di A.L.Fa. P.P. di Sanremo e sono stati raccolti 720 euro.

A Milano questi sono stati gli eventi finora realizzati con successo: il 4 febbraio l’evento ‘Dinner with Kindness’ presso il famoso locale Loolapaloosa in cui si è parlato del valore della gentilezza nei vari ambiti della vita e del lavoro; il 29 marzo l’evento musicale ‘Un’Onda di Solidarietà: musica e sinergie per aiutare’ con il violinista Leonardo Moretti e il pianista Stefano Ligoratti presso la prestigiosa sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala. Nel corso dell’evento si è suggellata la sinergia tra la Fondazione l’Uomo e il Pellicano, Conflavoro PMI Varese e il comitato civico MI’impegno.

Sulla base di questa sinergia si è realizzato sabato 7 maggio un evento musicale propriamente benefico, nuovamente presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, a favore dell’Associazione Portami per Mano Onlus (composta da famiglie di bambini e ragazzi portatori di autismo e di altre fragilità) per il progetto di Pet Therapy Fattoria Asino Anch’io. Il concerto per pianoforte ha visto protagonista il maestro italo-brasiliano Helio Tortiroli e sono stati raccolti 1.115 euro.

Sabato 21 giugno alle ore 11, sempre presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, la Fondazione l’Uomo e il Pellicano, parteciperà, come ospite e in partnership, all’evento musicale ‘The Joy of Music’ con l’illustre pianista e compositrice Cristiana Pegoraro, la quale eseguirà brani e melodie immortali da Bach al Musical.

Gli eventi che si sono svolti a Milano hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e sono stati importanti per le sinergie che si sono create: degno di nota quello benefico del 7 maggio. Tutti si sono segnalati per l’alto profilo di ospiti e relatori coinvolti e per l’alta qualità dei musicisti che vi hanno preso parte.

Dichiara il presidente Alberto Guglielmi Manzoni: “Far nascere e far crescere una fondazione non è per nulla facile. È un percorso, soprattutto agli inizi, molto in salita e per il quale bisogna armarsi di determinazione e pazienza. E poi, per fare bisogna avere: avere idee e progetti, quindi impegno e perseveranza nel porli in atto, e nondimeno avere denari. Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e desidero allora ringraziare tutti coloro che, nella casella degli Enti del Terzo Settore, vorranno indicare e scrivere il codice fiscale della fondazione l’Uomo e il Pellicano ( 01778000081) destinandole il 5 x 1000.