Fondazione Napolitano, al via la rassegna “I Virtuosi di San Severo”

Al via oggi, lunedì 9 febbraio, nell’ambito della stagione 2026 della Fondazione F.M. Napolitano presieduta dal professore Sergio Sciarelli, la rassegna “I Virtuosi di Sansevero” con la direzione artistica del violinista Riccardo Zamuner.

I concerti di quest’anno si terranno nella Chiesa dell’Ascensione a Chiaia, che apre per la prima volta le sue porte ad un’intera stagione concertistica. Previsti sette concerti di musica da camera per archi in formazioni di quartetto, quintetto, sestetto ed ottetto con la partecipazione di giovani artisti di fama internazionale e l’intervento speciale di Monsignor Vincenzo De Gregorio, che prima di ogni concerto guiderà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte della chiesa, tra cui due importanti dipinti di Luca Giordano.

Molto accurata anche la scelta dei programmi, che accosteranno pagine note di Beethoven, Brahms e Mendelssohn a brani meno eseguiti ma altrettanto belli come gli ottetti di Gade, Bruch e Schostakovich.

Il primo appuntamento è in programma stasera alle ore 19.30. I Virtuosi di Sansevero si esibiranno in quintetto con Riccardo Zamuner e Andrea De Martino (violini), Sandoval Rodriguez Moises (viole), Francesco Parente (violoncello) e Gianluigi Pennino (contrabbasso) con la partecipazione in qualità di solista del noto flautista Tommaso Benciolini. In programma anche le sonate a quattro n.2 e n.3 di Rossini e due brani di autori contemporanei per flauto e archi come Contrafactus di Giovanni Sollima e il Concertino di Andrea Battistoni.

La stagione proseguirà con altri 6 appuntamenti dei Virtuosi di Sansevero: