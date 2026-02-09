Fondazione Napolitano, al via la rassegna “I Virtuosi di San Severo”

Al via oggi, lunedì 9 febbraio, nell’ambito della stagione 2026 della Fondazione F.M. Napolitano presieduta dal professore Sergio Sciarelli, la rassegna “I Virtuosi di Sansevero” con la direzione artistica del violinista Riccardo Zamuner.
I concerti di quest’anno si terranno nella Chiesa dell’Ascensione a Chiaia, che apre per la prima volta le sue porte ad un’intera stagione concertistica. Previsti sette concerti di musica da camera per archi in formazioni di quartetto, quintetto, sestetto ed ottetto con la partecipazione di giovani artisti di fama internazionale e l’intervento speciale di Monsignor Vincenzo De Gregorio, che prima di ogni concerto guiderà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte della chiesa, tra cui due importanti dipinti di Luca Giordano.
Molto accurata anche la scelta dei programmi, che accosteranno pagine note di Beethoven, Brahms e Mendelssohn a brani meno eseguiti ma altrettanto belli come gli ottetti di Gade, Bruch e Schostakovich.
Il primo appuntamento è in programma stasera alle ore 19.30. I Virtuosi di Sansevero si esibiranno in quintetto con Riccardo Zamuner e Andrea De Martino (violini), Sandoval Rodriguez Moises (viole), Francesco Parente (violoncello) e Gianluigi Pennino (contrabbasso) con la partecipazione in qualità di solista del noto flautista Tommaso Benciolini. In programma anche le sonate a quattro n.2 e n.3 di Rossini e due brani di autori contemporanei per flauto e archi come Contrafactus di Giovanni Sollima e il Concertino di Andrea Battistoni.
La stagione proseguirà con altri 6 appuntamenti dei Virtuosi di Sansevero:
- Lunedì 16 marzo, ore 19,30, i Virtuosi in sestetto: Brahms Sestetto n.1 op.18 Tchaikovsky Souvenir de Florence;
- Lunedì 20 aprile, ore 19,30, i Virtuosi in quintetto con Leonardo Colafelice pianoforte: Beethoven quartetto op. 95 serioso, Beethoven Concerto n.1 riduzione per pianoforte e archi di V. Lachner;
- Lunedì 25 maggio, ore 19,30, i Virtuosi in ottetto: Bruch ottetto op.20 – Gade ottetto op.17
- Lunedì 19 ottobre, ore 19,30, i Virtuosi in quintetto: Dvorak, quintetto op.77 n.2, Bottesini, Gran quintetto per archi.
- Lunedì 16 novembre, ore 19,30, i Virtuosi in quartetto: Donizetti quartetto, Puccini scherzo, Verdi quartetto
- Lunedì 14 dicembre, ore 19,30, i Virtuosi in ottetto con la partecipazione del quartetto Adorno: Mendelssohn ottetto op.20, Schostakovich due pezzi per ottetto op.11.