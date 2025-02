Fondazione Napolitano, al via la stagione concertistica 2025 dei “Virtuosi di Sansevero”

La Fondazione Napolitano, nell’ambito della programmazione 2025, presenta la Stagione concertistica dei Virtuosi di Sansevero con la direzione artistica del violinista Riccardo Zamuner che sarà divisa nelle “Quattro Stagioni dei Virtuosi di Sansevero”.

Per i concerti d’inverno il sipario si alzerà venerdì 21 febbraio alle ore 19.30 nella suggestiva Chiesa Anglicana in via San Pasquale a Napoli, con un evento imperdibile per gli amanti della musica classica che vedrà protagonista l’Ensemble dei “Virtuosi” al completo insieme alla straordinaria violinista Anna Tifu in qualità di solista che eseguirà un programma intitolato “Tra Virtuosismo e cantabilità” con la Ciaccona di Vitali, l’Inverno da Le 4 Stagioni di Vivaldi, il concerto per 2 violini e archi di Bach, in cui ad affiancare la Tifu ci sarà Riccardo Zamuner, e la famosa Carmen Fantasy di Sarasate.

Secondo appuntamento Domenica 23 febbraio alle 11.30 al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova con i “Virtuosi” in quintetto e la partecipazione del giovane ma già affermato flautista Franco Ascolese in un programma dedicato a “Venezia e Napoli” con brani di Vivaldi e Fiorillo.

Per “I concerti di primavera” gli appuntamenti saranno tre:

Lunedì 7 aprile alle ore 19.30 concerto in collaborazione con la Fondazione Circolo Artistico Politecnico, nello splendido salone del Circolo, dedicato ai trii di Robert e Clara Schumann con Riccardo Zamuner, violino, Ludovica Rana violoncello e la famosa pianista russa Liuba Gromoglasova.

Lunedì 26 maggio alle ore 18 nella splendida cornice di NAPHUB alla Riviera di Chiaia i Virtuosi di Sansevero proporranno il concerto “Sestetti Romantici” con brani di Brahms e Tchaikowsky.

Mercoledì 28 maggio ore 19.30 l’ensemble al completo nella suggestiva Cappella del Tesoro di San Gennaro accompagneranno due solisti di fama internazionale, la violinista Marta Kowalczyk, primo violino dell’Orchestra di Basilea, e il famoso violista Daniel Palmizio.

Due gli appuntamenti dei “Concerti d’estate” entrambi al Complesso Monumentale di S.Maria La Nova:

Venerdì 13 giugno alle ore 19.30 l’Ensemble accompagnerà tre grandi solisti ospiti, la violinista Daniela Cammarano, la violista Anna Serova e il Clarinettista Antonio Tinelli in un programma dedicato a brani di compositori italiani.

Domenica 15 giugno alle ore 11.30, Cammarano, Serova e Tinelli, insieme a Riccardo Zamuner e Ludovica Rana eseguiranno il celeberrimo quintetto per clarinetto e archi di Brahms.

Dopo la pausa estiva, che vedrà comunque i Virtuosi di Sansevero protagonisti con concerti ad Anacapri e ad Ischia, il ritorno dei Virtuosi in città sarà a novembre con due “Concerti d’autunno”:

Mercoledì 19 Novembre alle ore 19.30 nella Chiesa di S.Maria La Nova , l’Ensemble dei Virtuosi eseguirà brani di autori contemporanei, verrà eseguita per la prima volta a Napoli, la favola in musica “La Gattomachia” del compositore, pianista e Direttore d’orchestra Orazio Sciortino , per violino, voce recitante e archi. Nell’ambito della serata ascolteremo anche la prima esecuzione assoluta del brano del giovane compositore che risulterà vincitore dell’Edizione 2025 del Concorso Internazionale di Composizione che la Fondazione Napolitano bandisce in memoria di “Franco Michele Napolitano” .

Grande chiusura Venerdì 21 novembre con la violinista Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano che eseguirà il concerto per violino e archi di Mendelssohn.

La stagione concertistica dei Virtuosi di Sansevero si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi desidera vivere emozioni uniche attraverso la grande musica. La combinazione tra le scelte artistiche di Riccardo Zamuner, il talento dei Virtuosi di Sansevero e la presenza di solisti di fama internazionale, promette di regalare al pubblico momenti indimenticabili.