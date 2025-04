Fondazione Napolitano, lunedì 7 il primo concerto di primavera dei Virtuosi di Snsevero

La Fondazione F. M. Napolitano, in collaborazione con la Fondazione Circolo Artistico Politecnico, presenta lunedì 7 aprile alle ore 19 il primo dei concerti di primavera dei Virtuosi di Sansevero, che si esibiranno in trio presso la sede del Circolo Artistico e Politecnico di Piazza Trieste e Trento 48, a Napoli.

La nota pianista russa Liuba Gromoglasova, il violinista Riccardo Zamuner – ideatore e direttore artistico del progetto “Virtuosi di Sansevero” – e la violoncellista Ludovica Rana proporranno al pubblico un programma con musiche di Clara e Robert Schumann, e più in particolare il trio in sol minore op.17 di Clara, considerato una delle sue opere più rappresentative, e il trio n. 3 op 110 in sol min di Robert, altro capolavoro del repertorio cameristico del periodo romantico. Presidente della Fondazione F.M.Napolitano è il professore Sergio Sciarelli, direttore artistico il Maestro Maria Sbeglia.

Ticket d’ingresso: €12 in prevendita sul sito di Etes o prevendite abituali. Eventuali biglietti invenduti saranno disponibili il giorno del concerto a partire dalle ore 18 al Circolo Artistico Politecnico di Napoli