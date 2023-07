Fondazione Ntt Data, Olimpiadi della Tecnologia: vincono due ragazzi di Roma e di Napoli

Chiusa la seconda edizione delle Olimpiadi della Tecnologia, l’iniziativa della Fondazione Ntt Data che ha coinvolto quest’anno 2500 ragazzi tra i 7 e i 16 anni in tutto il mondo. Un progetto che, unendo la dimensione didattica con quella del gioco e della challenge, si propone di sensibilizzare i ragazzi alla tecnologia e, più in generale, alle materie Stem.

L’Italia è stata protagonista di questa edizione con 278 studenti provenienti dalle scuole primarie e secondarie di tutto il Paese: al termine del corso di sei mesi, tre di loro sono stati selezionati per la finale internazionale, che si è tenuta in una sessione virtuale lo scorso 12 giugno. Sono stati 27 i progetti finalisti, realizzati per diverse categorie che sfidavano i ragazzi a risolvere un problema ambientale o sociale, in palio per i vincitori un drone, un robot o un gioco educativo che potesse consentire loro di continuare a sviluppare competenze digitali in autonomia. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria “Pojitibu – Positivo” è stata Maria Spigno, dalla Scuola Elementare IC 70 Marino Santa Rosa di Ponticelli, Napoli, che ha presentato un gioco il cui obiettivo è schivare, materialmente, i pericoli legati alla tecnologia. Simone Dessardo, dall’IC Gigi Proietti di Roma, è stato invece il primo classificato nella categoria “Henkaku-sha – Innovatore”, con un gioco a ostacoli per un’automobile a energia pulita. Terza concorrente finalista, anche se non vincitrice, è stata Valentina Guerriero dell’IC Statale di Mercogliano, Avellino, che ha disegnato una game story sui temi legati al bullismo. Menzione speciale per l’impegno è andata all’IC Borgoncini Duca di Roma e alla maestra Donatella Panariello: le quinte elementari sezioni C e D hanno seguito tutte le tappe delle Olimpiadi in aula con l’insegnante durante le ore di informatica, così da poter partecipare anche qualora a casa non ne avessero la possibilità per mancanza di strumenti idonei.