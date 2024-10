Fondazione Occorsio, resilienza e sicurezza nell’era digitale

Evento Farnesina con esponenti mondo giuridico e istituzionale

Roma, 22 ott. (askanews) – Il Palazzo della Farnesina nei giorni scorsi è stato lo scenario di un importante incontro dedicato alla resilienza e alla sicurezza nazionale nell’era digitale, organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio. L’evento ha riunito esponenti di spicco del mondo giuridico e istituzionale, per affrontare le sfide poste dalla giurisdizione nel cyberspazio e dall’intelligenza artificiale. Vittorio Occorsio, co-fondatore della Fondazione, ha raccontato del ruolo cruciale che la Fondazione svolge nella promozione della giustizia, mentre Giovanni Salvi, Presidente del Comitato Scientifico, ha invece messo in luce le questioni complesse, come la criminalità informatica, che andranno affrontate nei prossimi anni. L’incontro è stato un momento di confronto aperto e ricco di spunti tra rappresentanti istituzionali, della magistratura, dell’intelligence e delle forze armate, che hanno condiviso prospettive e soluzioni su temi centrali come la responsabilità nel cyberspazio e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella difesa della sicurezza nazionale. Con questa iniziativa, la Fondazione Vittorio Occorsio ha confermato il suo impegno nell’affrontare tematiche di grande rilevanza per la società contemporanea, creando un dibattito costruttivo sulle implicazioni giuridiche e politiche delle nuove tecnologie.