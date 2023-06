Fondazione Pietà de’ Turchini, musica itinerante: ecco le prossime tappe dalla Puglia a Forlì

Dalle cittadine lucane di Avigliano e di San Chirico Nuovo alla misteriosa Dimora Cagnazzi di Altamura, Patrimonio Fai, aperta straordinariamente per il festival Musica e Danza al Casale, dalle chiese barocche di Sorrento all’Abbazia di San Mercuriale a Forlì: l’estate di Pietà dei Turchini riconferma la sua natura itinerante alla scoperta del bello tra musica etnica, antica e rara in un continuo dialogo trasversale alle arti

Dal 30 giugno in Puglia

Il 30 giugno partirà la trasferta pugliese della Fondazione Pietà de’ Turchini con il festival Danza al Casale, tre concerti nell’inedita cornice di Dimora Cagnazzi ad Altamura, solo da pochissimo riaperto al pubblico e dal ‘700 sempre di proprietà della famiglia di Monsignor Luca De Samuele Cagnazzi, politico, scienziato e inventore di eclettico estro antico. Qui si partirà con le Variazioni Goldberg di Bach nella rarissima trascrizione per trio d’archi della giovane violinista svizzera Annette Bartholdy, assai lodata dal celebre direttore d’orchestra, oggi scomparso, Bernard Haitink, affidate al milanese Furibondo String Quartet, per poi proseguire il 7 luglio con Corpi (S)partiti, performance in trio di percussioni e fiati con la performer e coreografa Martina Ricciardi. Gran chiusa il 14 luglio con Entre La Rosa et le Jasmin, concerto che esplora il vasto repertorio di canzoni in lingua ladina attribuibili alle comunità sefardite dei grandi centri urbani del Mediterraneo Orientale e dei Balcani, in particolare Istanbul e Salonicco. Se i testi di questi canti rivelano immediatamente il riferimento a topoi letterari di alcuni repertori della Penisola Iberica, allo stesso tempo le melodie pervenuteci sono perfettamente inscrivibili negli stili musicali dei luoghi d’arrivo della diaspora sefardita d’Oriente, presentando in particolare una stretta parentela melodica al Makam, sistema modale ottomano e il frequente utilizzo di cicli ritmici dispari tipici dell’area d’influenza dell’Impero.

Così in Basilicata

Il 2 e 3 luglio la stagione si sposta in provincia di Potenza nelle antiche cittadine di Avigliano e di San Chirico Nuovo per un rarissimo doppio concerto dedicato alle composizioni per mandolino provenienti dalla collezione di manoscritti del Settecento napoletano Gimo di Uppsala, affidati all’ensemble PizzicArco con Mauro Squillante al mandolino e direzione. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo un repertorio fondante la cultura musicale partenopea ma con straordinaria diffusione europea, recuperato solo grazie alla passione per lo strumento di un nobile svedese durante il suo Grand Tour con irrinunciabile tappa all’ombra del Vesuvio.

A Sorrento

Prosegue inoltre a Sorrento con altri 3 appuntamenti imperdibili a partire dal prossimo 2 luglio, il progetto Soave sia il vento – Così… se fan tutti! Ideato dalla Fondazione Pietà de’ Turchini con L’amministrazione Comunale e la Venerabile Congregazione dei Servi di Maria nell’intento di mettere a sistema istituzioni pubbliche e private per una offerta musicale originale e di qualità, avvalendosi della collaborazione dell’Istituto ad indirizzo raro Francesco Grandi di Sorrento, de Le Amiche del Museo Correale, del Club Rotary.

Si riparte domenica 2 luglio nella splendida Chiesa dei Servi di Maria con “Archi in Festa”, per proseguire il 16 luglio nel Salone degli Specchi del Museo Correale ed infine il 21 luglio nel Chiostro di San Francesco.

A Forlì

Infine il 28 luglio la riproposizione di Partenope Eterna nell’Abbazia di San Mercuriale di Forlì, originalissimo impaginato di cantate del Barocco napoletano che prende il titolo dalla nuova commissione di Pietà dei Turchini al compositore italiano forse più celebre a livello internazionale Fabio Vacchi, il quale, sul testo del pluripremiato romanziere Giuseppe Montesano, omaggia in chiave contemporanea la grande ed eterna stagione musicale partenopea. Sul palco Talenti Vulcanici e la voce eclettica del soprano di fama pop Naomi Rivieccio. Partenope Eterna inoltre sarà presto disponibile in uscita discografica.

Il giorno successivo è invece dedicato ad un evento speciale, la prima restituzione al pubblico di Katalyseur, nuovo progetto in residenza della Compagnia La Mangrove – che ha sede tra Seine-Saint-Denis (Francia) e Guadalupe – impegnata stabilmente in progetti di ricerca artistica sul rapporto Uomini/Territori.