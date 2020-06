Fondazione Premio Napoli, da giovedì la rassegna online Farsi Rivista: incontri e confronti con i lit blog

La Fondazione Premio Napoli organizza una rassegna su un ciclo di incontri e confronti con le riviste e litblog italiani per una riflessione sulla critica e divulgazione letteraria. Il progetto, FarSi Rivista, è curato dalla giurata Chiara Ghidini e dal bookblogger Francesco Morra. Gli appuntamenti saranno webinar, e quindi esclusivamente online, sugli account social della fondazione, e avranno per protagonisti in questa prima fase: Nazione indiana, La balena bianca, Il rifugio dell’Ircocervo, L’indiscreto, minima & moralia, Altri animali e antinomie. Ogni incontro avrà come protagonista una rivista o blog, con un suo rappresentante di redazione che interloquisce con un esponente della fondazione. Questo primo momento di ascolto partirà giovedì 25 giugno e si concluderà giovedì 16 luglio. “Questa iniziativa – spiega il presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi – rappresenta un importante momento di confronto e dialogo con le riviste letterarie che hanno aderito e che svolgono un ruolo essenziale nella divulgazione della critica letteraria. Mi auguro che rappresenti l’inizio di un’interazione permanente tra le attività della Fondazione, riviste e blog letterari, a sostegno della cultura e della sua diffusione”.