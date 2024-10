Fondazione Ravello, al via le procedure per la selezione del direttore artistico

“Il presidente della Fondazione Ravello, Alessio Vlad, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, facendo proprie le indicazioni condivise dal Consiglio di Indirizzo dell’Ente, ha disposto con il cda della Fondazione Ravello l’indizione di una manifestazione di interesse per la selezione del Direttore artistico della Fondazione per l’eventuale residua programmazione artistica 2024 e per quella dell’intera annualità 2025”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Fondazione, nella quale si precisa che “il direttore artistico designato avrà la responsabilità di predisporre il cartellone della 73esima edizione del Ravello Festival e di organizzare e dirigere tutte le attività indicate dalla governance della Fondazione”. “La figura – prosegue la nota – è da individuarsi tra esperti di comprovato livello, preferibilmente internazionale”. L’avviso con tutti i dettagli dei requisiti richiesti e termine di presentazione delle domande è stato pubblicato sui siti istituzionali della Fondazione Ravello nonché sul portale della Regione Campania e sul Burc. Le domande dovranno pervenire alla Fondazione entro e non oltre il termine del 28 novembre 2024.