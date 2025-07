Fondazione Ravello, approvato il bilancio 2024: avanzo di gestione di oltre 400 mila euro

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravello – riunitosi il 30 giugno e composto da Alessio Vlad (presidente), Lelio della Pietra e Monica Giannattasio – ha approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2024, che si chiude con un risultato positivo di gestione pari a 418.545 euro, al netto di imposte per 223.606 euro.

Un dato particolarmente significativo, soprattutto in un anno in cui, per l’organizzazione del Ravello Festival e di altre attività culturali, non sono stati disponibili i Fondi di Sviluppo e Coesione per la Campania. Nonostante ciò, la Fondazione conferma una solida situazione finanziaria, costruita nel tempo grazie a una gestione sempre improntata all’equilibrio economico, alla qualità dell’offerta culturale e alla valorizzazione di un luogo unico al mondo come Villa Rufolo.

In tal senso appaiono particolarmente positivi i numeri generati dalla gestione proprio di Villa Rufolo che, nel 2024, ha accolto 307.254 visitatori, generando 2.350.931 euro di ricavi da biglietteria.

Osservando i primi dati del 2025, le presenze nel primo semestre sono in crescita, avendo superato già quota 150.000 visitatori.

“Questi risultati sono motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il presidente della Fondazione Ravello Alessio Vlad – non solo per i numeri in sé, ma perché dimostrano che è possibile coniugare rigore nella gestione e ambizione culturale. Alla vigilia della 73ª edizione del Ravello Festival e dell’inaugurazione della mostra dedicata ad Anselm Kiefer, desidero ringraziare il Direttore Generale Maurizio Pietrantonio per la qualità del lavoro svolto, insieme a tutto il personale e ai collaboratori della Fondazione. È anche grazie a loro se Ravello continua a essere un punto di riferimento per la cultura in Campania e non solo”.

Appuntamento quindi a domenica 6 luglio con il concerto inaugurale del 73° Ravello Festival con, in esclusiva per Italia, un concerto diretto da Jérémie Rhorer alla guida della sua orchestra Le Cercle de l’Harmonie e un programma che prevede naturalmente Wagner (preludio da Parsifal e ouverture da Tannhäuser) cui segue seguite la Symphonie fantastique di Hector Berlioz, (costo del biglietto 60 €).

Sul palco proteso sul mare, in uno degli scenari più belli del mondo, si alterneranno poi alcune delle più note compagini orchestrali di oggi dirette da bacchette eccellenti (molte in esclusiva per l’Italia a Ravello), ma anche protagonisti del repertorio jazz e solisti assai celebri: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding il 12 luglio; la Mahler Chamber Orchestra con Yuja Wang direttrice e pianista il 13 luglio; la Filarmonica della Scala con la direzione di Myung-Whun Chung e Mao Fujita al pianoforte il 19 luglio, la SWR Symphonieorchester diretta da Robert Treviño il 25 luglio. Ad agosto, domenica 3 l’Orchestra Filarmonica di Benevento con Diego Ceretta sul podio ed Ettore Pagano al violoncello; il 22 agosto la Dresdner Philharmonie con Kent Nagano e il mezzosoprano Annika Schlicht e in chiusura lunedì 25 la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko. Il 24 agosto spazio al repertorio barocco con il Pomo d’Oro diretto Francesco Corti con il tenore Michael Spyres ospite d’eccezione. Per questi appuntamenti il costo del biglietto è di 60€. Tre gli appuntamenti con il Jazz in una sequenza che vedrà. sul Belvedere di Villa Rufolo. il 31 luglio, Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea in un inedito omaggio a Oscar Peterson nel centenario della nascita (sold out); il 1° di agosto Roberta Gambarini e la Salerno Jazz Orchestra diretta da Sandro Deidda con la presenza del trombettista Giovanni Amato renderanno omaggio a Ella Fitzgerald; il 2 agosto arriverà Richard Galliano con la sua fisarmonica. Per questi concerti jazz il costo del biglietto è di 40€. A completare il cartellone, il ritorno a Ravello l’11 luglio, dell’Uniting Voices Chicago diretto da Josephine Lee e il 20 luglio il recital del pianista Filippo Gorini (costo del biglietto 40€). Attesissimo, come sempre, e già sol out il Concerto all’alba dell’11 agosto che, quest’anno, è affidato alla bacchetta di Giuseppe Mengoli che dirigerà l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno con musiche di Wagner, Grieg e Čajkovskij.

Per gli under 26 sono previsti biglietti al costo di 20 € acquistabili esclusivamente al boxoffice di Piazza Duomo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Novità del 2025 il ciclo di incontri introduttivi in alcuni dei più celebri alberghi di Ravello – Caruso, Palazzo Avino e Rufolo – con giornalisti, critici, interpreti che guideranno il pubblico (anche quello straniero, grazie alla possibilità di seguire in traduzione inglese) prima dei concerti: Alberto Mattioli, Andrea Estero, Marcello Filotei, Gregorio Moppi, Stefano Valanzuolo, Carla Moreni, Roberta Pedrotti, Nicola Cattò.

I biglietti per la 73esima edizione del Festival campano sono disponibili sul sito ufficiale www.ravellofestival.com oppure presso il boxoffice di Piazza Duomo a Ravello aperto con il seguente orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 14 (chiuso il lunedì ad eccezione del 25 agosto); nei giorni dei concerti sarà attivo anche dalle ore 17, fino all’orario di inizio degli stessi.