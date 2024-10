Fondazione Rome Technopole, ecco MedDeviceLab, nuova piattaforma per le imprese del settore sanitario

Potenziare lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, semplificare i processi di certificazione e accelerare l’accesso dei pazienti a dispositivi all’avanguardia. Sono questi gli obiettivi della nuova iniziativa lanciata da Rome Technopole, il progetto sostenuto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che oggi ha dato vita ad una nuova infrastruttura per l’innovazione e la ricerca nel settore dei dispositivi medici. E’ quanto si legge in una nota dela fondazione Rome Technopole. Con questa iniziativa – spiegano dalla fondazione – il Lazio e l’Italia si candidano a diventare un centro di eccellenza a livello europeo per l’innovazione sanitaria. La nuova piattaforma, infatti, favorira’ la progettazione e la validazione dei dispositivi medici, offrendo alle aziende strumenti concreti per semplificare le procedure, stimolare investimenti e portare sul mercato soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

“Questo progetto conferma l’impegno di Fondazione Rome Technopole nel sostenere lo sviluppo di tecnologie che migliorino la qualita’ della vita e rendano il sistema sanitario piu’ efficiente, sicuro e all’avanguardia. Grazie alla nostra infrastruttura e alle collaborazioni con partner strategici, stiamo gettando le basi per un ecosistema di innovazione che non solo aiutera’ le imprese a crescere, ma fornira’ soluzioni concrete per le sfide globali nel campo della salute”, dichiara Antonella Polimeni, presidente di Fondazione Rome Technopole. Il fulcro del progetto e’ il “MedDeviceLab,”, un consorzio realizzato in collaborazione con la Sapienza Universita’ di Roma e Confindustria dispositivi medici. Il Med device lab supporta in particolare start-up e piccole e medie imprese, alleggerendo le complessita’ legate alla certificazione, offrendo un percorso piu’ fluido che consente di ridurre gli ostacoli burocratici e normativi.

La velocita’ rappresenta un aspetto cardine di questo progetto. Attraverso il programma Med fast track, le aziende potranno ottenere la marcatura Ce – un requisito essenziale per la commercializzazione dei dispositivi medici – in tempi significativamente ridotti, accelerando l’introduzione di tecnologie innovative nel settore sanitario, dai dispositivi diagnostici alle soluzioni terapeutiche. Il Med device lab si propone come un incubatore di innovazione, in cui i progetti piu’ promettenti vengono sviluppati e accompagnati fino alla fase di investimento e commercializzazione. Questo processo favorisce la creazione di un ecosistema dinamico e innovativo, generando nuove soluzioni tecnologiche per il mercato. In aggiunta, la possibilita’ di condurre indagini cliniche in collaborazione con i Policlinici universitari migliora ulteriormente il processo di validazione, garantendo elevati standard di sicurezza ed efficacia per i dispositivi medici.

La formazione e’ un pilastro centrale del progetto, con il master in “Integrated management of medical technologies” (Mimt) che mira a formare professionisti altamente specializzati nella gestione regolatoria e del management dei dispositivi medici, indicando i percorsi di metodo e le conoscenze di merito congruenti con l’obiettivo di garantire la tutela della salute e della sicurezza del paziente e del lavoratore nel corso della prestazione medica con un Medical Device, soddisfando gli standard richiesti dal mercato globale. Con un approccio integrato tra ricerca, industria e istituzioni, Rome Technopole sta creando un modello di innovazione unico. Questa infrastruttura non solo stimolera’ la crescita delle imprese italiane, ma creera’ nuove opportunita’ di investimento e sviluppo, accelerando il ciclo dell’innovazione e rafforzando il ruolo dell’Italia in Europa.