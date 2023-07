Fondazione Scuola dei beni culturali: aperta la call per l’imprenditoria creativa

Con unarivolta a, attivi nei settori, laselezionanoal programma. Undertaking Business in Culture è una iniziativa internazionale di formazione e mentoring che promuove l’imprenditorialità giovanile nel settore della cultura e del patrimonio culturale, nel continente africano e in Italia, attraverso l’incontro e il confronto tra giovani professionisti ed affermati esperti di settore, di provenienza geografica diversa. L’iniziativa intende fornire ai partecipanti gli strumenti per convertire idee in progetti concreti e sostenibili e rinforzare le conoscenze e competenze imprenditoriali già acquisite.un calendario completamente online di seminari e tavoli di lavoro porta all’attenzione dei colleghi italiani e stranieri tanto modelli teorici quanto casi di lavoro concreti, su temi cruciali per l’imprenditorialità culturale e creativa: la pianificazione finanziaria, le strategie di fundraising, le opportunità degli incubatori per start-up, pratiche di community involment, strategie di comunicazione e marketing. Dopo ogni seminario, i partecipanti sono invitati ad applicare le nozioni apprese ad un caso concreto e a misurarsi, individualmente o in gruppo, con la presentazione di un progetto che viene discusso durante i successivi tavoli di lavoro. Esperti provenienti dai Paesi coinvolti, impegnati nel settore pubblico e privato, inaccompagnano i giovani partecipanti nell’intero percorso. Al termine di questo primo modulo formativo online, se le condizioni sono favorevoli, 10 dei partecipanti possono essere selezionati per proseguire nel programma con, preziosa opportunità di confronto con personalità di spicco e iniziative virtuose di diversi contesti internazionali. Conclusa l’esperienza, i partecipanti possono candidare il proprio progetto, ormai affinato e perfezionato, ad un finanziamento, destinato a massimo tre progetti. Un’occasione di formazione teorica e pratica, quindi, ma anche di dialogo e scambio, per comporre una comunità di pratica internazionale, potenzialmente aperta a partenariati e gemellaggi. Sono invitati a candidarsi, dunque,, gli imprenditori del settore culturale e creativo,, provenienti dall’ Italia e da Botswana, Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, in possesso dei requisiti come dettagliati nella call. La commissione di selezione invitae seleziona 20 partecipanti. Le attività formative si svolgono in lingua inglese e la partecipazione è gratuita. Candidature su: