Fondazione Società Umanitaria, venerdì a Napoli i festeggiamenti per i 25 anni di attività

Venerdì 14 ottobre alle ore 17.30 presso l’Auditorium “Salvo D’Acquisto” (via Morghen 58

Napoli) si svolgeranno i festeggiamenti per i venticinque anni di attività della Fondazione

Società Umanitaria/Humaniter che con i suoi 800 soci e oltre 180 volontari è punto di

riferimento cittadino per attività culturali, educative e sociali.

La Società Umanitaria, istituzione nata oltre cento anni fa nel 1893 grazie al lascito di un

mecenate mantovano di nome Prospero Moisé Loria, a Milano, quest’anno festeggia i

venticinque anni di attività a Napoli a piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero. Lo scopo

dell’istituzione, riconosciuta presto come ente morale senza fini di lucro, risiede nel suo

statuto, ancora oggi praticamente identico a quello originario del 1893:”mettere i

diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da se’ medesimi, e di operare per

l’elevazione professionale, intellettuale e morale dei lavoratori”.

Nel 1994, per il mondo della “terza età”, l’Umanitaria vara il progetto Humaniter, nel 1994

a Milano e poi nel 1997 a Napoli. Humaniter rappresenta un inedito “Centro di Socialità,

Volontariato e Cultura”, ove non solo si offrono molteplici corsi e iniziative di

arricchimento culturale, ma all’insegna dei valori della solidarietà, si fanno nuove

conoscenze, si scambiano esperienze, si condividono interessi e nuove sollecitazioni.

Humaniter, è ben esemplificata nella definizione dell’allora Presidente e ideatore Massimo

della Campa “Una speciale Agorà dove far confluire idee, progetti e risorse umane. Non

solo corsi per il tempo libero, ma stimolo di cambiamento e risorsa di innovazione”.

La forza di Humaniter sta nel suo essere una sorta di servizio sociale, dove i soci ritrovano

il gusto per la vita, la voglia di emozionarsi, il desiderio di affiatarsi e di partecipare a

quanto la Fondazione propone in campo sociale, diventando i principali promotori di idee

e progetti da realizzare sia nella sua sede sia a beneficio della città.

Alla cerimonia oltre al Presidente della Società Umanitaria-Humaniter Alberto Jannuzzelli

e alla Responsabile della sede di Napoli Marina Melogli, sono stati invitati a partecipare il

Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la Presidente della Municipalità 5 Arenella-Vomero

Clementina Cozzolino e altri eminenti esponenti del mondo della cultura cittadina.