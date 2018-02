Fondazione Con il Sud apre il bando “Social Film Fund”

Si chiama “Social Film Fund – Con il Sud” il bando nato dal comune interesse di Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione Con il Sud per promuovere un’iniziativa congiunta in modo da raccontare il Meridione d’Italia attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano. Il progetto, unico nel suo genere, coniuga esperienza e competenze specifiche dei due promotori, permettendo l’incontro tra imprese e professionisti dell’audiovisivo con enti del Terzo settore e del volontariato. Si favoriscono, così, percorsi di coesione sociale e si contribuisce alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Mezzogiorno. Il bando è rivolto a partenariati composti da un proponente, che deve essere un operatore economico di produzione audiovisiva, e un partner del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni in cui opera la Fondazione Con il Sud. L’impegno delle due Fondazioni è selezionare e sostenere fino a 10 prodotti audiovisivi, destinando un massimo di 40mila euro a progetto. Si può partecipare fino al 3 aprile 2018.