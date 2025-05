Fondazione Zoli, a Pierluigi Castagnetti la Targa Coerenza

Pierluigi Castagnetti sarà ospite della Fondazione Adone Zoli venerdì 30 maggio alle 16:00 presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini, in via Portamedina 41, a Napoli per ricevere la prestigiosa Targa Coerenza. Saranno presenti anche il professor Giulio Conticelli dell’Università di Firenze e della Fondazione Giorgio La Pira; la professoressa Diana Pezza Borrelli dell’Associazione per l’Amicizia Ebraico Cristiana; il prof. Guido D’Agostino dell’Istituto di Storia della resistenza a Napoli.

Gli ospiti illustreranno il volume recentemente pubblicato dal titolo “Giancarlo Zoli – dalla Resistenza all’Europa” edito da Editoriale Scientifica di Alfredo De Dominicis. Coordinerà i lavori Gianni Cacace, primicerio dell’Arciconfraternita. Interverrà il presidente della Fondazione Adone Zoli, professor Giorgio Frunzio. Nell’occasione della manifestazione verrà presentato il bando per il prossimo Premio Zoli.

Pierluigi Castagnetti è stato deputato alla Camera per 5 legislature dal 1987 al 1994 e dal 2001 al 2013, ricoprendo vari incarichi parlamentari, oltre che europarlamentare dal 1994 al 1999. È stato esponente della Democrazia Cristiana, l’ultimo segretario del Partito Popolare Italiano, capogruppo de La Margherita ed esponente del Partito Democratico. La Fondazione Adone Zoli opera dal 1962 con molteplici impegni: il Premio Adone Zoli a giovani studiosi, ampia attività editoriale e, nel passato, con l’organizzazione della Scuola di Servizio Sociale SISSEL Assegna le Targhe Coerenza a personalità che con il proprio impegno politico e sociale hanno mantenuto fermi i principi a cui si sono ispirati.