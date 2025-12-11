Fondi di coesione, Fitto “In campo una revisione dell’attuale bilancio”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo messo in campo una revisione dell’attuale bilancio della politica di coesione, quindi abbiamo dato la possibilità agli stati membri e alle regioni di modificare gli attuali programmi utilizzando delle nuove priorità in base alle esigenze di ogni singolo: difesa, competitività, acqua, casa ed energia”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, presente ad Atreju. Il vicepresidente rispondendo alla domanda sui fondi di coesione e sulla possibilità che questi possano sopperire ai fondi PNRR, ha aggiunto: “Nelle prossime settimane avremo il quadro di che importi sono stati mobilitati su queste nuove priorità. È un passaggio importante che accompagnerà anche i prossimi mesi e anni fino all’approvazione del futuro bilancio, presentato dalla commissione a luglio e che è oggetto di discussione dell’approvazione in Consiglio e in Parlamento. La proposta di bilancio conferma la dimensione finanziaria delle risorse per la politica di coesione, quindi penso che sia un segnale positivo”.

