Fondi europei, in Campania 20 borse studio per giovani diplomatici

La Regione Campania offre 20 borse di studio per la frequentazione di corsi di preparazione per giovani aspiranti diplomatici. Le borse sono finanziate dai fondi europei Fse-Por Campania 2014-2020. I candidati dovranno avere un’eccellente conoscenza delle materie socio-economiche e giuridiche, oltre che la conoscenza di almeno due lingue straniere. Destinatari delle borse di studio sono giovani che non abbiano superato il 34 anno di età, residenti o domiciliati in Campania, che hanno l’obiettivo di provare la carriera diplomatica. La Regione finanzierà fino ad un massimo di 5mila euro per borsa di studio. La Campania quindi offrirà delle borse di studio per la frequentazione di corsi di preparazione al concorso pubblico indetto dal ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, percorso indispensabile per diventare un segretario di legazione in prova.