Fondi Fesr, città più green e sostenibili: Bruxelles lancia la sfida da 120 milioni

L’Iniziativa urbana europea (Iue) lancia oggi un secondo invito a presentare proposte per un valore di 120 milioni di euro per progetti innovativi che dovrebbero sviluppare e testare nuove soluzioni alle sfide urbane di oggi. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. L’invito è alla ricerca di progetti in grado di innescare “una reale trasformazione nelle città, di generare investimenti e di ispirare altre persone”. I progetti devono concentrarsi su una delle tre priorità seguenti: “rendere le città più verdi”; “turismo sostenibile”; “sfruttare i talenti nelle città in crisi”. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) finanzierà l’80% dei costi dei progetti selezionati. Ogni progetto può ricevere fino a 5 milioni di euro. Il bando è aperto a tutte le città dell’Ue. I candidati interessati sono invitati a registrarsi ai seminari informativi e agli altri incontri in programma nelle prossime settimane. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 5 ottobre 2023.Con una dotazione specifica del Fesr di 450 milioni di euro, l’Iue è un nuovo strumento a sostegno della dimensione urbana della politica di coesione nel periodo 2021-2027.