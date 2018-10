Fondi per l’imprenditoria giovanile, proposta del Governo: al Sud incentivi fino 45 anni

Giovani fino a 45 anni. Per il governo gli imprenditori del Sud possono ottenere le misure “a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno” denominata “Resto al Sud” per dieci anni in più rispetto a quanto prevedeva la legge varata dal governo Gentiloni. Nell’ultima bozza della manovra, infatti, nonostante sia ancora al vaglio della verifica oneri, c’è un articolo che estende fino a 45 anni il diritto ad accedere alla richiesta di fondi per la l’imprenditoria nelle regioni del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Altra novità riguarda le categorie di imprenditori interessati, le agevolazioni sono estese ai liberi professionisti.