Fondi Pnrr, attiviamoci subito. Appello ai Comuni della Penisola sorrentina

L’appello è firmato da Sergio Fedele, presidente Atex Campania; Franco Cappiello, presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina; Mario Colonna, delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina; Fabio Colucci, presidente Club dei 500; Giovanni Rosina, Associazione Charter Campania; Marcello Aversa, presidente Peninsulart; Pepito Di Maio, delegato Associazione Agenzie di viaggio Penisola Sorrentina

Il 27 dicembre 2021 sono state approvate le graduatorie finali relative alle procedure di selezione dei professionisti “PNRR digitalizzazione, monitoraggio e performance”

Tali graduatorie sono da oggi pubblicate sul sito della Regione Campania.

Abbiamo come associazioni cercato di seguire da settimane questo argomento cercando di dare la massima informazione possibile per coinvolgere anche residenti dei territori della Penisola Sorrentina e di Capri a partecipare a tali selezioni

Oggi è stato definito l’elenco dei 94 professionisti, elenco pubblicato oggi sul sito della Regione Campania che hanno il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato, nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure e nell’assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti da finanziare attraverso i Pnnr.

È molto importante ora che le amministrazioni comunali della Penisola Sorrentina si attivino subito con la Regione Campania per definire come e quando avviare le procedure per rendere operativa la collaborazione con questi professionisti selezionati.

Non si deve perdere nemmeno un giorno.