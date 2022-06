Fondi Pnrr per il Sud, a che punto siamo? Eurapromez, focus con i big dell’economia campana a Caserta

Eurapromez chiama a raccolta (venerdì 24 giugno, all’l’Hotel Vanvitelli di Caserta) “i migliori imprenditori campani del settore manifatturiero e del settore agricolo ed alcuni campioni nazionali della distribuzione come Decò Italia, Multicedi per un dibattito sul Pnrr, e in particolare sui progetti maturati nell’area meridionale al fine di muovere l’economia locale storicamente incapace di fare coesione” per lo sviluppo”. Il dibattito, si legge ancora nella nota di Eurapromez “punterà a capire se nell’azione di realizzazione del Pnrr c’è anche la coerenza territoriale del progetto, registrando a tutt’oggi, ancora una ingenerosa latenza sul fronte della coesione sociale”. “Certamente la classe politica e governante sul territorio – prosegue il comunicato – non aiuta con i suoi comportamenti campanilistici”. Al dibattito parteciperanno imprenditori come: Paolo Scudieri di Adler, Giuseppe Nargi, Direttore regionale Banca Intesa, Bruno Scuotto, Vito Grassi, vice Presidente Confindustria, e la Grande Distribuzione rappresentata da Decò Italia e Multicedi. Le ragioni dell’agricoltura saranno sostenute da Fabrizio Marzano (Confagricoltura), mentre Lorenzo Zurino illustrerà l’importanza del Commercio Estero da rilanciare nell’ottica dello sviluppo del prodotto mediterraneo. Modera il presidente di Eurapromez Fernando Bocchini.