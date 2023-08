Fondi Ue, scambio di buone pratiche: avviso per gli amministratori pubblici

La Regione Campania promuove un avviso pubblico – rivolto a sindaci, assessori comunali, amministratori provinciali ed altri amministratori locali nonché funzionari e dirigenti dell’Amministrazione regionale che si occupano dell’attuazione dei fondi europei – per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare ad un’iniziativa finalizzata a diffondere le opportunità offerte dal nuovo ciclo di programmazione dei fondi Ue (in particolare Fse+ 21-27 e Feasr) ed attivare percorsi di scambio di buone pratiche.

L’iniziativa – promossa dagli Assessorati regionali all’Agricoltura e alla Formazione professionale ed attuata da Sviluppo Campania in collaborazione con l’Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione (EIPA) – si articolerà in una serie di incontri che si svolgeranno a Bruxelles, presso la sede di rappresentanza della Regione Campania, nelle seguenti date: 25, 26 e 27 settembre 2023; 18, 19 e 20 ottobre 2023; 22, 23, 24 novembre 2023.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse compilando la domanda di partecipazione attraverso lo specifico form, avendo cura di uploadare un documento di riconoscimento in corso di validità. La manifestazione d’interesse dovrà essere compilata entro le ore 12 del 28 agosto.

Tra le domande pervenute, saranno selezionati 40 partecipanti secondo i criteri indicati nell’avviso.