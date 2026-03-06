Fondi Zes, Campania in prima linea con 65 mln: svolta per le aree industriali del Nezzogiorno

di Marco Milano

È stato pubblicato l’avviso pubblico destinato a finanziare investimenti strategici per le aree industriali, produttive e artigianali del Sud Italia. La Struttura di missione ZES (Zona Economica Speciale) stimola, così, nuova linfa per l’economia e l’attrattività del Mezzogiorno. Obiettivo dell’azione, infatti, è proprio colmare il divario infrastrutturale attraverso il miglioramento della viabilità e un deciso innalzamento della qualità dei servizi pubblici a supporto delle imprese.

L’avviso riguarda le sette regioni del Sud incluse nella ZES unica (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e più specificatamente alle realtà amministrative e istituzionali che ricadono nel territorio come i Comuni con più di cinquemila abitanti dotati di aree PIP (Piani per Insediamenti Produttivi), in conformità con la normativa vigente e i consorzi ASI (Aree di Sviluppo Industriale). La dotazione finanziaria complessiva ammonta a trecento milioni di euro (stanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027), e ben sessantacinque milioni è la quota specificamente riservata alla Campania, che rappresenta senza dubbio un’opportunità vitale per il rilancio dei poli produttivi della regione. Nella sola provincia di Salerno, le aree PIP sono capillarmente diffuse, con una particolare concentrazione nell’Agro Nocerino-Sarnese, nella Valle dell’Irno e nel Vallo di Diano. Il consorzio ASI Salerno gestisce inoltre poli strategici come Battipaglia, Salerno, Pontecagnano Faiano, Eboli, Valle del Sele/Contursi Terme e Caggiano/Sant’Arsenio. La finestra per l’invio telematico delle richieste di finanziamento che si è aperta da una decina di giorni resta a disposizione fino e non oltre il 15 maggio per predisporre e inoltrare i propri progetti, seguendo una procedura rigorosamente digitale che non ammette deroghe.

E proprio la complessità tecnica dei bandi legati ai fondi di coesione richiede competenze specifiche tali che gli uffici comunali e consortili, già oberati di adempimenti, rischiano di disperdere queste preziose risorse se non adeguatamente supportate e seguite. Un’opportunità imperdibile per Salerno e Provincia, dunque, ma ricordando che è fondamentale presentare progetti senza errori procedurali. In questa direzione è andato un costruttivo monito lanciato da Luigi Astarita, professore, architetto della Astarita&Partners che ha sottolineato come “il Sud Italia, e in particolare la Campania, si trovano di fronte a un’occasione imperdibile. I fondi della Struttura di missione ZES rappresentano un volano indispensabile per la nostra competitività. Tuttavia – ha detto Astarita – la vera sfida non è la mera individuazione delle risorse, ma la capacità di tradurle in progetti cantierabili in tempi strettissimi e senza errori procedurali”. La stessa scadenza del 15 maggio è fissata anche per il Bando PNRR Studentati, che offre finanziamenti a fondo perduto a Enti, Imprese e Privati per la creazione di alloggi universitari. “Come stiamo riscontrando in questi mesi – ha aggiunto Luigi Astarita – con il bando per gli studentati universitari, dove affianchiamo diverse realtà in tutta Italia, il rigore degli studi di fattibilità e il rispetto dei cronoprogrammi sono l’unico vero ago della bilancia tra un finanziamento ottenuto e uno perso”. Il messaggio è quindi quello di cogliere le opportunità della ZES e del PNRR per disegnare oggi il futuro del territorio, affidandosi a partner qualificati come primo passo per trasformare i fondi in sviluppo reale.