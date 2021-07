Fondimpresa: avviso da 20 milioni di euro per green transition e circular economy

Novità in casa Fondimpresa con la presentazione dell’Avviso 2/2021, che stanzia ben 20 milioni di euro per finanziare la formazione sui temi della Green Transition e Circular Economy, l’evento di lancio ha aperto un dibattito teso ad aumentare consapevolezza e cultura sulle tematiche ambientali e dell’economia circolare, sugli investimenti in tecnologie verdi e le energie rinnovabili, la tutela delle biodiversità, dell’ecosistema e la circolarità dei processi produttivi.

“Non si può parlare di ripartenza senza pensare di tracciare una rotta nuova, è necessario capire dove si vuole arrivare – dichiara il presidente Aurelio Regina- la ripresa economica non può che passare dalla Transizione ecologica e digitale: tornare ai livelli produttivi pre-Covid sarà più semplice per tutte quelle imprese che hanno investito sia in eco-innovazione sia in digitalizzazione rispetto alle altre e Fondimpresa, con questo Avviso, intende supportare le proprie aziende aderenti. I modelli produttivi cambiano, ma è fondamentale ricordare che sono le persone a guidare il cambiamento e che necessitano di una formazione costante ed adeguata, che consenta loro di svolgere i mestieri del domani e di traghettare le organizzazioni e le imprese verso il futuro. Un futuro che ci auguriamo sarà eco sostenibile.”

“L’evoluzione del lavoro a tinte green porta con sé la nascita di nuove professioni e la necessità di provvedere alla formazione, sia di giovani che di risorse provenienti da settori differenti e da ricollocare in un mercato competitivo – prosegue la Vicepresidente Trovò – Serviranno figure qualificate ed in grado di gestire ed accompagnare i cambiamenti in atto, noi di Fondimpresa, con la pubblicazione dell’Avviso 2/2021, raccogliamo la sfida”.