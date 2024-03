Fondimpresa, convegno con il ministro Calderone: Formazione, ecco le strategie dell’ente

“Fare formazione, fare futuro. Visione, opportunità, strumenti”: è il nome delll’evento, promosso da Fondimpresa, che si terrà mercoledì 27 marzo dalle 10 alle 13 nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio, in Via Merulana 248, Roma, alla presenza di Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra i principali relatori figurano: Aurelio Regina, presidente di Fondimpresa; Annamaria Trovò, vicepresidente di Fondimpresa; Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

L’evento proporrà, si legge in una nota “una visione approfondita delle iniziative e delle strategie di Fondimpresa per il 2024, puntando in particolare sul ruolo che l’ente intende assumere nei programmi di formazione previsti dal DL 20/2023 e per presentare anche i nuovi Avvisi, focalizzati sulle Politiche Attive del Lavoro e sul supporto alle piccole e medie imprese”.