Fondimpresa, nuova call per piccole e micro imprese: stanziati 10 mln di euro per piani formativi

Con l’avviso 2/2020 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi condivisi esclusivamente interaziendali rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti. L’avviso è stato ideato anche tenendo conto del periodo di emergenza sanitaria e a sostegno della fase di progressiva ripresa delle aziende potenziali beneficiarie attraverso la formazione finanziata da Fondimpresa.

Le aziende interessate potranno procedere all’attivazione del Piano formativo tramite la specifica funzionalità a partire dal 28 settembre 2020; la presentazione delle domande sarà consentita dalle 9 del 20 ottobre 2020 fino alle 13 del 31 dicembre 2020. Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” per un importo compreso tra 1.500 e 3.500 euro per singola impresa partecipante, nel rispetto dell’intensità massima consentita in base al regime di aiuti applicato e sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto Formazione aziendale, secondo le modalità e le condizioni previste dall’avviso. Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del contributo aggiuntivo nei limiti dell’intensità massima prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto Formazione, non può superare l’importo complessivo di 40 mila euro. Per informazioni generali sulle modalità di accesso, sono attivi gli sportelli di prima assistenza delle articolazioni territoriali di Fondimpresa.

È richiesta alle micro e piccole imprese interessate la presenza di un saldo attivo sul proprio conto formazione, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole Inps per cui l’azienda ha aderito al Fondo (somma degli importi della voce “Disponibile” su tutte le matricole del conto aziendale). Inoltre, le stesse devono aver maturato sul proprio conto formazione, nel periodo di adesione, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a euro 3.500,00 (voce “Totale Maturando”).

Potranno partecipare i dipendenti delle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall’avviso, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. Tra i destinatari del Piano anche i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga e gli apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto. Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le micro e piccole imprese in possesso dei requisiti dell’avviso che non hanno presentato Piani a valere sull’avviso 2/2019 fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto e non essere beneficiaria di Piani finanziati sugli avvisi del Conto di Sistema del Fondo salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato fino alla rendicontazione del piano sull’avviso in oggetto. Il Piano formativo deve essere presentato a Fondimpresa con le modalità stabilite nell’Avviso e nelle “Istruzioni e modelli dell’Avviso 2/2020”.