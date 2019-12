Fondimpresa, Scuotto: La formazione continua non è un aiuto di Stato

“Siamo convinti che l’Unione Europea possa e debba escludere dal novero degli aiuti di stato i percorsi di formazione. Ed e’ su questo fronte che si sono spesi pubblicamente Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in occasione dell’evento organizzato a settembre per i 15 anni di Fondimpresa’. E’ questo uno dei passaggi chiave dell’intervento del Presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto pubblicato oggi da Il Sole 24 ore. “Un aiuto di stato – continua Scuotto – consiste nell’intervento di un’autorita’ pubblica effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attivita’ produttive. Un’impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Di conseguenza, il controllo degli aiuti di stato risponde alla necessita’ di salvaguardare una concorrenza libera e leale all’interno dell’Unione”. Fondimpresa, spiega Scuotto, “è il piu’ grande fondo interprofessionale italiano fondato da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil ed e’ fortemente impegnato su questo versante”.