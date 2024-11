Fondimpresa spegne 20 candeline con un evento a Cinecittà

Fondimpresa, ente promosso da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per sostenere la formazione continua in Italia, celebra i suoi 20 anni con l’evento “Formazione e lavoro nelle transizioni. Le scelte di ieri, i risultati di oggi, le sfide di domani”. L’evento, che si terrà il 19 novembre al Teatro 5 di Cinecittà, accoglierà circa 1.200 partecipanti e vedrà alternarsi, lungo l’intera giornata, figure di spicco della Pubblica amministrazione, delle imprese e della cultura, in quattro tavole rotonde dedicate alla transizione ecologica, all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e all’evoluzione del mercato del lavoro.

Interverranno:

il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina ,

, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone ,

, il presidente dell’Inps Gabriele Fava ,

, il vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini ,

, il presidente della commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto ,

, il direttore generale Istat Michele Camisasca ,

, il presidente Inapp Natale Forlani,

il coordinatore delle Zes Unica del Mezzogiorno Giosy Romano.

In apertura, la senatrice Liliana Segre porgerà i suoi saluti, mentre contributi video verranno trasmessi dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, dal segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, dal segretario generale Cgil Maurizio Landini e dal segretario generale Cisl Luigi Sbarra.