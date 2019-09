Fondirigenti, 100 ragazzi pronti per corso D20Leader

Roma, 25 set. (Labitalia) – Parte il progetto D20Leader su cui Fondirigenti investe 2 milioni di euro e offre a cento ragazzi un’opportunità innovativa di formazione professionale e di crescita umana, importante per immaginare il loro futuro nel nostro Paese. Un’idea senza precedenti: cento giovani di talento selezionati per dar vita a un percorso, completamente gratuito, di studi e di esperienze sul campo della durata di sei mesi, comprensivo anche di study tour all’estero, che consenta loro di diventare un giorno leader nelle aziende in cui opere ranno.

Lanciato in primavera da Fondirigenti, la Fondazione promossa da Confindustria e Federmanager, D20Leader ha tagliato un traguardo dopo l’altro: il bando per la selezione per la prima edizione ha raccolto diverse centinaia di candidature che si sono concentrate, dopo la valuta-zione della commissione di esperti, su 50 giovani. La scelta ha saggiato la preparazione di base, le caratteristiche personali e le motivazioni, che i candidati sono stati invitati a rendere esplicite.

Il percorso formativo, articolato in due edizioni, inizia oggi sulle colline di Firenze, a Pratolino e domani, 26 settembre, sarà pubblicato il bando per la seconda che interesserà altri 50 giovani. I primi 50 giovani che affronteranno l’avventura di D20 Leader hanno un’età media inferiore ai 25 anni, sono per il 60% maschi, risiedono per oltre la metà nel Nord Italia e per l’altra metà nel Centrosud e nelle isole.

Sono per lo più giovani già laureati (58%) e studenti (32%) ma c’è anche chi ha deciso di lasciare un’occupazione per cogliere questa occasione. I corsi di laurea più gettonati: Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, seguiti da Ingegneria, Lingue e Comunicazione. Ma non mancano Lettere, Filosofia, Storia, Beni culturali e Scienze. D20Leader, un’iniziativa unica nel panorama formativo italiano, vuole rispondere a un bisogno fortemente avvertito: aiutiamo i giovani a restare.

“E’ una grande occasione – afferma Carlo Poledrini, presidente di Fondirigenti – per questi 100 giovani che, da leader, potranno imprimere innovazione e crescita sia nelle imprese che nelle comunità territoriali dove si troveranno ad operare. D20 Leader è un progetto nato per celebrare il Ventennale della Fondazione guardando al fu-turo del nostro Paese anziché al passato; è uno scambio di energie, simbolicamente riservato a 100 ventenni di valore a cui forniremo le migliori opportunità e prospettive di crescita cultura-le, professionale e umana; vi investiamo 2 milioni di euro e contiamo di ripetere l’esperienza in futuro”.

Si parte con l’insegnamento, attraverso lezioni frontali, visite, testimonianze e laboratori, dei fondamenti della professione manageriale della durata di due mesi, durante i quali sono previsti due study tour all’estero: in Israele, alla scoperta dei centri dell’innovazione più all’avanguardia e presso le Istituzioni europee di Bruxelles e Lussemburgo. Segue una fase di controllo e di verifica sull’idoneità dei profili, e un altro ciclo di tre mesi, chiamato Project work, in cui i partecipanti, suddivisi in gruppi, saranno impegnati nello sviluppo delle proprie idee di innovazione negli organismi e nelle aziende che saranno parte del progetto. Per concludere, una fase finale di valutazione e condivisione dei risultati.

Uno dei temi caratterizzanti il progetto D20Leader è la tutela dell’ambiente. In aula i ragazzi potranno assistere a lezioni sulle energie rinnovabili, sui nuovi processi tecnologici, sul concetto del benessere, città del futuro, investimenti responsabili, ecc). E parteciperanno ad attività collegate e realizzate con il coinvolgimento di docenti, manager, professionisti e testimonial di importanti aziende e associazioni. Il progetto di Fondirigenti vuole contribuire a formare una classe dirigente che sia preparata ad affrontare i temi ambientali e lo sviluppo sostenibile. La tutela dell’ambiente, infatti, è decisamente al centro dell’agenda mondiale e un leader di domani non può prescindere dall’assunzione di responsabilità delle misure per evitare la fine del pianeta e promuovere una crescita sostenibile.

“Abbiamo selezionato ragazzi – sottolinea il presidente Poledrini – che ritengono la libertà, il rispetto, l’autonomia e la responsabilità, fattori prioritari del proprio futuro e sono disposti ad investirvi alcuni mesi della loro vita. Il Paese e le imprese hanno grande bisogno di giovani leader”. Nel mercato del lavoro del 2020 più di un terzo delle competenze attuali saranno obsolete. Occorre inoltre avviare un processo di rinnovamento e di ricambio nelle imprese familiari, che rappresentano più dell’85% del totale e coprono circa il 70% dell’occupazione e per ben un quarto sono guidate da manager che hanno più di 70 anni. Su cento imprese con meno di 10 milioni di fatturato soltanto 15 si avvalgono di dirigenti esterni alla proprietà.

I giovani partecipanti al progetto ma non selezionati per il percorso formativo hanno potuto ricevere un importante feedback dagli esaminatori, dopo l’esperienza vissuta. “Il progetto D20Leader – afferma il direttore generale di Fondirigenti, Costanza Patti – è nato dalla volontà di restituire il valore delle esperienze che la nostra Fondazione ha raccolto nei primi venti anni di attività: formare classe dirigente. In coerenza con tale principio abbiamo deciso che anche chi non avesse superato la selezione e quindi era fuori dal progetto avrebbe dovuto avere un vantaggio dalla prova affrontata: un suggerimento per rafforzare le aree di debolezza evidenziate dalla selezione. A ciascuno dei candidati è stato fornito un video relativo all’area in cui ha mostrato maggiori necessità di rafforzamento. In tal modo, oltre a coinvolgerli nell’esperienza formativa di una giornata di colloqui di gruppo e individuali con valutatori esperti, ognuno avrà avuto la possibilità di lavorare al miglioramento delle proprie competenze, per essere più competitivo nelle future selezioni”.