Fondirigenti, nuova edizione del Premio Taliercio: al via le domande

Un bando di concorso per l’assegnazione di “3 premi per tesi di laurea magistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale per l’innovazione, la sostenibilità e la resilienza nelle imprese industriali”. È il tema della nuova edizione del Premio Giuseppe Taliercio, le cui domande partono oggi.

Fondirigenti è da sempre impegnata nella ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, e per la promozione dello sviluppo sostenibile e inclusivo, anche per favorire la crescita di nuove generazioni di manager. Nell’ambito di questo impegno, a partire dal 2021 ha istituito il Premio Giuseppe Taliercio, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani il ricordo della figura e dei valori del manager a cui la Fondazione è intitolata, e per approfondire l’impegno della stessa Fondazione nella ricerca sulle grandi trasformazioni che interesseranno l’economia e l’imprenditorialità.

Il Premio si rivolge a laureati di età inferiore o uguale a 29 anni che abbiano discusso, tra il 01.10.2022 e il 02/10/2023, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una laurea magistrale, con una votazione non inferiore a 100/110.

Il titolo dovrà essere conseguito, entro la data di presentazione delle candidature, in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Statistica, Marketing, Comunicazione.

Sarà possibile candidarsi da oggi, 20.07.2023, fino al 02.10.2023, seguendo le informazioni sulle modalità di partecipazione indicate nel Regolamento disponibile qui.