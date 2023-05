Fondo Centrale Imprese, misure speciali per le aree alluvionate

Dal ministero delle Imprese e del Made in Italy fanno sapere che anche oggi proseguono i contatti tra il ministro Adolfo Urso e le istituzioni regionali, in particolare con l’assessore allo sviluppo economico dell’Emilia-Romagna Vincenzo Colla, e le organizzazioni delle imprese del territorio, per avere un quadro complessivo dei danni e delle necessità delle aziende nelle zone colpite.

Secondo quanto si apprende, un primo intervento a sostegno del sistema produttivo potrebbe prevedere, già nel decreto legge di martedi, una disposizione che renderebbe gratuita la garanzia del Fondo Centrale per le imprese e incrementerebbe la misura della garanzia rilasciata dal Fondo fino a percentuali massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti Stato.

Si starebbero inoltre valutando, in un confronto con le associazioni imprenditoriali e con la Regione, anche altre misure di sostegno con focus su Pmi e artigiani. Dal ministero filtra inoltre soddisfazione per la sospensione dei mutui da parte delle banche per le imprese in difficoltà in questo momento di crisi straordinaria.