Fondo Cometa, due donne al vertice. Daniela Dario eletta presidente, Giovanna Petrasso vice

Il Consiglio di amministrazione del Fondo Cometa, riunitosi oggi, ha eletto Daniela Dario presidente. La vicepresidente è Giovanna Petrasso.

Già consigliera del Fondo nei precedenti esercizi, Daniela Dario è direttore delle Relazioni Industriali di Federmeccanica. Giovanna Petrasso, a sua volta già nel Cda di Cometa nelle scorse consiliature, ricopre l’incarico di segretario nazionale della Fim-Cisl.

Le due nomine, si legge in una nota, “sottolineano la valorizzazione del ruolo e della professionalità delle donne negli organi di governo di Cometa. E proprio sulle donne e i giovani, proseguendo l’attività intrapresa in particolar modo negli ultimi anni, il Fondo continuerà a far convergere una parte importante del proprio impegno con l’obiettivo di realizzare un ulteriore incremento delle adesioni”.

Cometa conclude così l’iter di rinnovo dei suoi organi – previsto dallo Statuto ogni tre esercizi – che ha visto l’elezione dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Il nuovo Cda resterà in carica per il triennio 2024-2026 ed è composto da 12 membri, pariteticamente ripartiti fra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro.

Consiglieri in rappresentanza delle aziende sono: Daniela Dario (Presidente), Angelo Cappetti, Oreste Gallo, Stefano Liali, Roberto Montesi e Silvia Rollino. Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori sono: Giovanna Petrasso (Vicepresidente), Armando Castellano, Luca Mangano, Stefania Mangione, Gianfranco Verdini e Giorgio Maria Zamperetti. Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, Francesco Lucà, e dai Sindaci effettivi Cataldo Lipani, Marco Lombardi e Sonia Mascarin.

Al presidente uscente Riccardo Realfonzo, al Cda e al Collegio dei Sindaci uscenti vanno i ringraziamenti per l’importante lavoro svolto.