Con decreto dirigenziale numero 108 del 4 giugno, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, è stata disposta una ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande relative al Bando della misura 1.40 del Fondi Europeo per la Pesca. A renderlo noto è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. La nuova scadenza è fissata alle ore 16 del giorno 12 giugno.