Con Decreto regionale, in corso di pubblicazione sul Burc, sono stati prorogati in Campania i termini di scadenza per la presentazione delle doamde relative alla Misura 5.69 del FEAMP (Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura). Lo ha annunciato l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. Il nuovo termine è fissato al 19 aprile 2019.