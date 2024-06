Fondo Generazione Sannio: Confindustria Giovani imprenditori Benevento, Commercialisti e Aiga presentano la nuova iniziativa di welfare

Confindustria Benevento Giovani Imprenditori, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento, AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – in collaborazione con la Fondazione di Comunità di Benevento, presentano il Fondo Generazione Sannio.

L’evento di presentazione si terrà il 19 giugno 2024 alle ore 16:00 presso la Sala Lettura di Palazzo De Simone, piazza Arechi II – Benevento – e vedrà la partecipazione di professionisti del settore, che condivideranno le loro esperienze e competenze per illustrare l’importanza del Fondo e il suo impatto sul territorio.

Il Fondo è finalizzato a sostenere azioni di utilità sociale promosse da enti pubblici e privati presenti sul nostro territorio attraverso azioni di contrasto alla povertà volti a creare opportunità imprenditoriali, educative e culturali di qualità, inclusive e paritarie.

Attraverso il Fondo saranno sviluppate anche occasioni di crescita e di apprendimento fisico e socio-emozionale, per sviluppare capacità, talenti, competenze ed aspirazioni in adolescenti e giovani adulti in situazione di fragilità e vulnerabilità.

Il programma prevede i saluti di Giuseppe Marotta, Pro-Rettore Università degli Studi del Sannio; Angelo Moretti, Presidente Fondazione di Comunità di Benevento; Claudio Monteforte, Vicepresidente Confindustria; Stefania Pavone, Presidente Ordine Avvocati Benevento; Fabrizio Russo, Presidente ODCEC di Benevento; Francesco Capuozzo, Presidente AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Benevento; Antonio Mazzeo, Presidente UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Benevento; Alessio Zollo, Presidente Confindustria Giovani – Benevento.

Seguiranno la presentazione del Fondo “Generazione Sannio” a cura di Aurora Lobina, Campaign Manager e Creative Director Fondazione di Comunità di Benevento, e relazioni su tematiche di rilevanza a cura di: Antonio Sanges, Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Salerno, che ci illustrerà “I criteri ESG (environmental, social and governance)”; e Leopoldo Papa, Avvocato e Presidente dell’Associazione per lo studio del diritto dell’esecuzione forzata e della gestione della crisi e dell’insolvenza – Benevento, che affronterà il tema “Atti di liberalità inter vivos e mortis causa. La loro rilevanza sociale”.

In conclusione la testimonianza di Alberto Orlacchio, Ceo e Co-founder Texi.

Introduce e modera Stefano Tangredi, Segretario generale della Fondazione di Comunità di Benevento.

Seguirà alle ore 19:00 un aperitivo solidale di raccolta fondi “Generazione Sannio” presso l’Opera Sinfonia, piazza Arechi II, Benevento.

L’evento è accreditato presso gli ordini professionali ai fini della formazione obbligatoria.