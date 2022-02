Fondo Nuove Competenze: le novità del decreto per il 2022

Buone notizie per le aziende e i professionisti interessati ad utilizzare gli strumenti del Fondo Nuove Competenze nel 2022. Il primo febbraio, infatti, il commissario straordinario Anpal ha ufficializzato un decreto che porta, con sé, due notizie.

Da un lato viene confermata la riapertura dell’istruttoria per altre 7.500 aziende che potranno accedere ai fondi destinati al potenziamento delle competenze dei lavoratori. I numeri Anpal parlano di altri 330mila dipendenti che saranno coinvolti in percorsi di reskilling e upskilling.

A fronte di 6.710 aziende finanziate nel 2021, grazie alle risorse originariamente disponibili, trovano oggi accesso al fondo 7.513 nuove aziende che coinvolgono circa 333mila lavoratori.

Dall’altro lato, come detto, vengono introdotte alcune novità sui criteri di accesso alla nuova annualità della misura.

Le novità all’orizzonte per le aziende che vogliono aderire al Fondo Nuove Competenze

Sono 4 gli ambiti di applicazione delle novità del Fondo Nuove Competenze 2022:

istruttoria delle istanze

termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze

richiesta del saldo

e quantificazione del saldo stesso

Per quanto riguarda, ad esempio, i termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, le aziende possono prorogare i periodi di formazione, ma una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. L’approvazione della proroga può avvenire per silenzio assenso. Questa procedura si applica anche ai progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione.

Sono tre, infine, i campi che saranno modificati nel nuovo decreto per il Fondo Nuove Competenze 2022:

i limiti degli oneri finanziabili

le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale

e le caratteristiche dei progetti formativi.

